Trưa 27-8, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết đến hiện tại tài xế xe bốn gây ra vụ tai nạn thương tâm ở huyện Cần Đước vẫn chưa ra trình diện.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 26-8, tài xế (chưa rõ họ tên) điều khiển xe bồn BKS 62C-085.59 lưu thông đường tỉnh 826 hướng huyện Cần Đước đi huyện Bình Chánh (TP.HCM) để ra Quốc lộ 1. Khi qua địa phận ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước thì xe bồn bị nổ bánh trước nên đã đâm vào dải phân cách rồi lao sang trái đường.





Hiện trường vụ tai nạn.

Cùng lúc này, anh Lê H.C (SN 1972, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) lái xe tải BKS 63C-091.38 đi chiều ngược lại đã bị xe bồn đâm trực diện, xe bồn còn va chạm với một số xe máy phía sau cùng chiều, sau đó đâm vào cửa hàng kinh doanh xe máy Đức Dung làm gãy cửa sắt, sập mái hiên mới dừng lại.



Tai nạn làm tài xế C. bị gãy hoàn toàn hai chân, chấn thương vùng ngực, một nạn nhân khác là anh Nguyễn T.P ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũng bị thương nặng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong do đa chấn thương.