Tối 2-10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM làm rõ vụ thi thể bé gái sơ sinh được phát hiện trong túi ni-lon.

Căn trọ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh.

Vào trưa cùng ngày, người dân ở trọ trong một con hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh thấy một túi ni-lon màu đen có dấu hiệu bất thường. Họ nghi có thi thể người bên trong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an quận Bình Thạnh và lực lượng liên quan đến hiện trường làm rõ vụ việc. Tại đây, Công an phát hiện túi đặt trước cửa nhà tắm có thi thể bé gái sơ sinh, trên người bé cũng có 2 vết thương nghi do dùng vật nhọn gây ra.

Người dân cho biết trước đó họ thấy một cô gái đang mang thai sống tại căn nhà trên. Mới đây thì có một cô gái khác đến sống.