Tại cuộc họp báo về phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM vào trưa 13-8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết đến ngày 15-8, TP kết thúc đợt 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.



Giảm vùng đỏ, tăng vùng xanh

Theo ông Dương Anh Đức, TP đang xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch trong giai đoạn từ ngày 15-8 đến 15-9. Cụ thể: Từ ngày 15-8 đến cuối tháng 8 và từ ngày 1 đến 15-9. TP quyết tâm đến ngày 15-9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Kế hoạch sẽ công bố trong vài ngày tới.

Trong thời gian qua, tình hình các ca bệnh đi ngang nhưng số tử vong vẫn cao. Do đó, phải tập trung biện pháp mạnh để giảm số ca F0 có nguy cơ trở nặng, tử vong. Vì vậy, biện pháp giãn cách xã hội vẫn là quan trọng nhất, bảo đảm cách ly nhà với nhà, đặc biệt ở khu phong tỏa...

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cho hay TP phải nỗ lực hơn nữa để giảm vùng đỏ và xanh hóa trên bản đồ.

"TP HCM đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 86 đến ngày 15-9, kể cả các bước sau đó. Có thể chủ nhật này sẽ có kế hoạch chính thức" - ông Phan Văn Mãi thông tin, đồng thời cho biết từ đây đến ngày 30-8, TP sẽ sàng lọc để đánh giá địa bàn nhằm khu trú các điểm, khu phong tỏa, đồng thời xây dựng vùng xanh, cô lập vùng đỏ trên bản đồ Covid-19. Tuy nhiên, việc này phải thực hiện thận trọng để không lây lan dịch bệnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (thứ hai từ trái qua) tặng trang thiết bị phòng chống dịch cho quận 11, TP HCM Ảnh: HỒNG HẠNH

Hai trụ cột

Ông Phan Văn Mãi cho biết hiện TP tập trung 2 trụ cột là chăm sóc ca F0 tại nhà và giảm số ca tử vong tại các cơ sở điều trị. Trọng tâm trong 30 ngày sắp tới là chiến lược điều trị, giảm tử vong.

Cụ thể, trong chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng gồm 5 ý: Thứ nhất, nắm danh sách các F0 tại mỗi xã/phường/thị trấn, qua đó phân loại ai ở nhà, ai ở khu thu dung; thứ hai, các F0 phải được kết nối với tư vấn viên qua online hoặc cán bộ y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe; thứ ba, các F0 được cấp một túi thuốc do Bộ Y tế chỉ định; thứ tư, y tế cơ sở phản ứng nhanh với những trường hợp F0 có triệu chứng, chuyển nặng; thứ năm, hệ thống hóa toàn bộ ứng dụng công nghệ và kết nối tầng 1 với các tầng còn lại. Đây là 5 nội dung quan trọng, tác động đến khoảng 80% F0 trong chiến lược điều trị giảm tử vong.

TP đang tập trung gói hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các gia đình khó khăn do giãn cách, đồng thời triển khai gói an sinh xã hội đợt 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh nhiều đối tượng nên TP đang bổ sung để tất cả người dân khó khăn đều được hỗ trợ.

Không phát sinh ổ dịch mới Ngày 13-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TP có tổng cộng 140.539 trường hợp mắc Covid-19 được công bố, tổng số bệnh nhân xuất viện là 65.135 người. Hiện TP điều trị cho 32.917 bệnh nhân, trong đó có 2.182 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.612 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. TP có 35.029 người F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà; 12.824 người F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung. Ngoài ra, có 3.361 người F1 đang được cách ly tập trung, 12.190 người F1 đang cách ly tại nhà. Ng.Thạnh