Tham dự buổi lễ trước khi diễn ra diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; lãnh đạo Thành ủy, UBND và các cơ quan liên quan.



Ban Giám đốc Công an TP HCM cho biết có hơn 4.000 người tham gia diễn tập ở 4 tình huống xảy ra tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, tác chiến trên không gian mạng và tại trung tâm TP HCM. Tình huống 1: Kẻ địch, phần tử xấu kích động trên không gian mạng, âm mưu tập hợp lực lượng gây rối ở trung tâm TP. Tình huống 2: Gây rối an ninh trật tự tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tình huống 3: Hàng trăm đối tượng dùng xe máy tuần hành gây rối an ninh trật tự, tấn công trụ sở cơ quan nhà nước. Tình huống 4: Bọn khủng bố lợi dụng tình hình lộn xộn tấn công trụ sở, bắt giữ cán bộ, nhân dân. Tình huống này, bọn khủng bố sẽ sử dụng chất độc, chất hóa học để tấn công nên sẽ có lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đến tham dự buổi lễ trước giờ diễn tập Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP HCM

Tại buổi diễn tập, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu: "Cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp TP, quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt là xử lý có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng; kịp thời xử lý, biến tình huống bị động thành chủ động khi xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự".

Theo ông Ngô Minh Châu, đây cũng là đợt kiểm tra khả năng ứng phó, xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp của công an, quân sự, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự của TP.