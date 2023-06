Báo cáo tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP HCM, cho biết đến nay Công an thành phố đã thu nhận gần 7,4 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip, hơn 1,9 triệu hồ sơ định danh điện tử. Như vậy, ngành công an thành phố đã thu nhận 100% các trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành trước 34 ngày so với thời gian đăng ký với Bộ Công an.



Tính đến ngày 9-6, số lượng CCCD đã được đồng bộ với thẻ BHYT để khám, chữa bệnh bằng CCCD gần 6,7 triệu thẻ. Toàn thành phố có 409 cơ sở khám chữa bệnh cho phép sử dụng CCCD trong khám chữa bệnh. Gần 3,9 triệu người dân sử dụng CCCD để khám chữa bệnh.

Sở Tư pháp đã hoàn thành việc số hóa hộ tịch, cấu hình khai báo và kết nối thành công 22 thủ tục thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp và hộ tịch sẵn sàng triển khai chính thức cho cấp huyện, cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết gần 47.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp và hơn 46.600 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP HCM đã hoạt động ổn định, số lượng hồ sơ ngày càng tăng, đến nay có hơn 181.000 hồ sơ được giải quyết. Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh, thành phố đã cung cấp 1.542 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 227 dịch vụ công toàn trình. Trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục các hạn chế trong thời gian đầu, liên tục tiếp thu ý kiến người dân; nâng cấp hạ tầng máy tính, trang thiết bị của cán bộ công chức. Sở tiếp tục rà soát và công bố các dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định đạt mục tiêu 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tạo lập, làm sạch dữ liệu và liên thông dữ liệu để phát huy, nhất là các lĩnh vực được chọn làm trước như tài nguyên, môi trường, xây dựng, quy hoạch. Cơ sở dữ liệu được tạo lập sẽ được ứng dụng vào 25 dịch vụ công thiết yếu và mở rộng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Song song đó, các đơn vị quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất để triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị phải chủ động phần việc của mình, không đổ lỗi do dữ liệu, ứng dụng chưa hoàn chỉnh. Đối với các vướng mắc, UBND TP HCM sẽ có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia Đề án 06 để hoàn thiện, đồng bộ, phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý công tác tuyền thông cần đa dạng hình thức, bao gồm truyền thông nội bộ trong đội ngũ cán bộ, công chức và truyền thông để người dân hiểu, biết và tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh việc mở rộng các mô hình thí điểm đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng VneID. Đối với thanh toán không dùng tiền mặt, có thể mở rộng ra các hoạt động khác như y tế, giáo dục, tiền bồi thường, đối tượng bảo trợ.