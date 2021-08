Ngày 1-8, thông tin từ ngành y tế TP HCM cho biết tổng số người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ ngày 22-7 đến 31-7 trong đợt 5 là 622.000. Riêng ngày 31-7, thành phố đã tiêm cho hơn 104.000 người.



Tiêm vắc-xin lưu động đến từng khu phố

Cùng ngày, TP Thủ Đức đã tổ chức ra quân các đội lưu động, phản ứng nhanh để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Những chiếc xe lưu động này sẽ di chuyển đến từng khu vực trong điều kiện giãn cách xã hội như: khu cách ly, phong tỏa; nơi các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang làm nhiệm vụ; khu vực có người già, người gặp khó khăn...

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết trong thời gian đầu sẽ tập trung tiêm cho các khu vực có nguy cơ cao. Sau khi đánh giá lại, các khu vực phong tỏa sẽ thực hiện tiêm chủng, biến khu vực này thành "vùng xanh"; đồng thời để người dân tham gia tự quản các khu vực này, duy trì "vùng xanh" trong thời gian tới.

Lực lượng tuyến đầu đang tham gia chống dịch tại khu cách ly Trường CĐ Công Thương TP HCM được đội tiêm lưu động đến tận nơi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh, có 2 đội tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do BV phụ trách, bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng gồm 5 người/đội (2 bác sĩ, 3 điều dưỡng). Trên xe có đầy đủ các dụng cụ tiêm vắc-xin và cấp cứu như: bình ôxy, thuốc chống sốc, thuốc huyết áp... Ngoài ra, còn có các đội tiêm đi xe máy đến các phường.

Sau khi được đội tiêm lưu động đến tận nơi để tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 2, anh Trần Lê Đạt Thành, dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly KTX Trường CĐ Công Thương TP HCM, cho hay: "Tụi em ở đây rất khó đi ra ngoài để đến nơi tiêm chủng. Vì vậy, việc đội lưu động đến tiêm tận nơi thì rất tốt. Được tiêm mũi 2, em cũng yên tâm hơn khi phục vụ trong khu cách ly này".

Hiện TP Thủ Đức tổ chức 36 điểm tiêm vắc-xin cố định tại 34 phường. Trong đó, người dân ở các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông tập trung đến điểm tại phường An Khánh; các phường còn lại mỗi nơi bố trí một điểm.

Nhiều thay đổi trong công tác tiêm chủng

Trước đó, TP HCM được phân bổ 930.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 5. Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn thành đợt tiêm tối đa trong 2 tuần để tiếp tục thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo nhằm đạt mục đích trong tháng 8 sẽ có 2/3 dân số được phủ vắc-xin phòng Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM vừa điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 2427 về tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 5. Theo đó, thành phố sẽ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn. Ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạn tính, lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác.

Bên cạnh đó, bố trí những người thuộc nhóm cần thận trọng (người trên 65 tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạn tính) được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị; sắp xếp mời tiêm những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt trước.

Địa điểm tiêm chủng được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng cố định (BV, phòng khám, trung tâm y tế, trạm y tế và cơ sở tiêm chủng khác) và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư với tổng số 1.200 đội tiêm, phấn đấu đạt 200 mũi tiêm/ngày/đội tiêm.

Riêng tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM yêu cầu huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân... Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng; phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng.