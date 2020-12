Danh mục này gồm 768 tuyến đường, trong đó có 514 tuyến đường do Sở GTVT quản lý và 254 tuyến do UBND quận, huyện quản lý. Một số tuyến đường trong danh mục như Võ Văn Kiệt, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Hoàng Sa, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trương Định, Võ Thị Sáu, Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Trần Não, Mai Chí Thọ, Cao Thắng, Công trường Quốc tế, Lý Chính Thắng, Võ Văn Tần, Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương…



Trong năm 2021 sẽ có 768 tuyến đường ở TP HCM bị hạn chế thi công vào ban ngày Ảnh: THU HỒNG

Trong năm 2021, các tuyến đường, đoạn đường thuộc danh mục hạn chế thi công đào đường vào ban ngày, chỉ được phép thi công đào đường vào ban đêm, thời gian thi công từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau. Các tuyến đường, đoạn đường này được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng quy định (tại khoản 1, 2 điều 16 Quyết định số 09/2014 của UBND TP và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2018 của UBND TP). Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường, đoạn đường này sẽ do Sở GTVT, UBND các quận, huyện xem xét và giải quyết theo phân cấp quản lý.