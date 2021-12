Chiều 10-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Văn Thị Bạch Tuyết dẫn đầu đã có buổi giám sát tại UBND quận 3 về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.



Áp lực lớn trong quản lý

Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 Võ Thị Minh Tâm cho biết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, quận 3 đã tiến hành sáp nhập phường 6, 7, 8 thành đơn vị hành chính mới lấy tên phường Võ Thị Sáu. Sau sắp xếp, quận 3 còn 12 phường.



Đoàn ĐBQH TP HCM giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại UBND quận 3, chiều 10-12

Sau khi sắp xếp đã tinh gọn bộ máy quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý; đồng thời tăng hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội… Tuy nhiên, phường mới có diện tích lớn, gần ½ quận 3, dân số đông với 33.000 người nên khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, trên địa bàn phường mới có nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh sự quán các nước, cơ sở tô giáo lớn, các cơ sở di tích cách mạng, đơn vị sự nghiệp trú đóng nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là khó khăn và phức tạp hơn. Khi sáp nhập khối lượng công việc nhiều hơn dẫn đến áp lực làm việc đối với cán bộ, công chức. Ngoài ra, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, giao dịch hành chính do đổi tên phường.

"Phường Võ Thị Sáu là địa bàn trọng điểm về chính trị. Hiện trên địa bàn phường có 6 lãnh sự quán, 29 cơ sở tôn giáo lớn như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, nên việc làm sao để đảm bảo được an ninh, chính trị xã hội là một sức ép lớn với lực lượng công an" – ông Phạm Đăng Nam, Chủ tịch phường Võ Thị Sáu, thông tin.

Cần cơ chế khác biệt

Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức cho hay dân số phường Võ Thị Sáu là 33.000 người nhưng câu chuyện đáng nói là ban ngày rất đông, lên đến 100.000 người. "Nhiều cao ốc, văn phòng, trường đại học, bệnh viện đều dồn về đây nên công tác quản lý rất là căng" – ông Võ Văn Đức nói. Cùng với đó, khi sáp nhập thì số lượng đảng viên lên tới hơn 1.000 người, 30 chi bộ trực thuộc.

Từ đó, Chủ tịch UBND quận 3 cho rằng cần có cơ chế khác biệt giữa những phường nhập lại với những phường khác. "Cần thêm 1 phó bí thư đảng ủy để phụ trách công tác xây dựng Đảng, một phó chủ tịch bởi giao dịch về mặt hành chính rất nhiều, cuối năm là hồ sơ quyết toán chất chồng. Đồng thời có cơ chế tài chính riêng đối với phường Võ Thị Sáu" – ông Võ Văn Đức kiến nghị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận 3 cũng đề đạt lên TP HCM sớm có chủ trương xây dựng lại trụ sở phường Võ Thị Sáu (phường 6 cũ) vì hiện nay không đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức cũng như tiếp dân.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sau đợt giám sát, Đoàn sẽ có báo cáo Thành ủy đề xuất nhân sự cho phường để đảm đương nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá UBND quận 3 đã triển khai các bước theo quy định trong thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan công tác sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn.

Đồng thời, tiến hành việc sắp xếp theo tiến độ chung của TP HCM. Quận đã sắp xếp cán bộ, công chức với phương án và đề án cụ thể; trong đó quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có vị trí làm việc tương ứng sau khi sắp xếp. Mặt khác, quận đã tập trung giải quyết hành chính, chuyển đổi giấy tờ cho người dân đáp ứng yêu cầu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết phường Võ Thị Sáu là phường đông dân nhất trong các phường sau khi sáp nhập, mật độ dân số cao, số lượng đảng viên nhiều nhất. Do đó, sau đợt giám sát, Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ có báo cáo Thành ủy đề xuất nhân sự cho phường để đảm đương nhiệm vụ.

Đoàn ĐBQH TP HCM ghi nhận các kiến nghị của quận về xây dựng trụ sở UBND phường Võ Thị Sáu; bổ sung thêm 1 phó bí thư làm về công tác Đảng, 1 phó chủ tịch UBND phường để giúp hoàn thành nhiệm vụ…

Bà Tuyết đề nghị Sở Nội vụ phối hợp các ngành tổ chức tập huấn các văn bản hướng dẫn giúp UBND các quận, phường thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị không có HĐND.