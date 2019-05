TP HCM nở rộ bãi xe container tự phát

14/05/2019 07:16

Quận 9 nơi tập trung nhiều cảng lớn nhưng hiện bến bãi cho xe container đang thiếu trầm trọng, dẫn đến bến bãi tự phát mọc dày đặc. Cuối năm 2018, UBND quận 9 thống kê trên địa bàn có tới 127 bãi xe container tự phát, hầu hết nằm trên đất nông nghiệp, được người dân cho các doanh nghiệp (DN) thuê và hiện đang có dấu hiệu gia tăng. Trong đó có những địa bàn khá dày như phường Phú Hữu có tới 29 bãi xe container tự phát.



Sợ nhưng vẫn phải "chui" vào

Ghi nhận trên các đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh..., các bãi đậu xe container tự phát ngày càng nhiều hơn, hầu hết bến bãi được xây dựng, cơi nới sơ sài, không bảo đảm điều kiện an toàn. Đơn cử như vào chiều 12-5, ghi nhận tại một bãi xe container trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Tân Phú, quận 9), phía ngoài không hề có thông tin liên quan đến bến bãi, ngăn tạm bởi các tấm tôn. Còn phía trong là nền đất trống chứa hàng chục xe container. Một số người dân xung quanh bãi xe nêu trên cho biết họ không chỉ bất an trước tình trạng xe container ì xèo lưu thông, ra vào đậu đỗ tại đây mà còn ngán ngẩm khi mặt đường bị hư hỏng. "Đường Hoàng Hữu Nam vừa được nâng cấp, sửa chữa nhưng hiện nhiều đoạn lại bị trồi lún do các loại xe trọng tải lớn rầm rập hoạt động. Trời nắng thì bụi mù mịt, còn mưa thì nhiều đoạn lầy lội như đường nông thôn" - anh Khoa Nam (ngụ phường Tân Phú, quận 9) bức xúc nói.

Một bãi xe container trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Tân Phú, quận 9, TP HCM) xây dựng sơ sài nhưng bên trong vẫn kín chỗ đậu do nhu cầu lớn

Cũng theo anh Khoa Nam, thời gian gần đây, các DN đổ xô về quận 9 thuê đất nông nghiệp làm kho chứa, garage sửa chữa và chỗ đậu container, bãi tự phát cũng liên tục hình thành. Không chỉ ở đường Hoàng Hữu Nam, trên các tuyến xung quanh và đoạn vào các khu cảng như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Xiển..., người dân cũng ám ảnh bởi nguy cơ tai nạn do các loại xe tải nặng. Chưa kể, thống kê tại quận 9 hiện tập trung khoảng 200 dự án lớn nhỏ, dẫn đến một lượng lớn các loại xe phục vụ thi công dồn về, càng làm tình hình tai nạn giao thông phức tạp.

Tương tự, trên địa bàn quận 2, có nhiều bến bãi tự phát hoạt động, xe đậu tràn lan ở các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định..., lượng xe container cũng dày đặc và tập trung nhiều bến bãi được các DN thuê, hoạt động rầm rộ khiến người dân luôn bất an mỗi khi ra đường.

Đại diện một DN vận tải trên địa bàn quận 9 thừa nhận việc thuê bãi xe tự phát của các cá nhân đẩy nguy cơ tai nạn giao thông tăng, đồng thời các điều kiện an toàn cho chính DN cũng chưa bảo đảm. Tuy nhiên, điều đó gần như bắt buộc bởi nhu cầu lớn trong khi các bãi đậu xe đủ tiêu chuẩn chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Kinh phí tự đầu tư bến bãi quá lớn, DN hầu như không đủ khả năng nên chỗ nào có bến bãi, thuận tiện thì tới thuê. Dù vậy, khi thuê, DN cũng không chủ động được do phụ thuộc vào bên cho thuê, thường xuyên phải thay đổi vị trí, ảnh hưởng đến sự ổn định và đó là một trong những lý do làm tăng chi phí hoạt động. Thậm chí, nhiều DN nhỏ không đủ chi phí đi thuê bến bãi, phải cho xe đậu ở lề đường, chấp nhận phơi nắng phơi mưa và sai quy định" - đại diện DN này bức xúc nói.

Thiếu quy hoạch

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM, nói từ năm 2018 tới nay, hiệp hội đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, nêu khó khăn về tình trạng thiếu bến bãi, đồng thời kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương, đơn vị được giao/thuê đất nếu còn quỹ đất trống thì xem xét các thủ tục cho DN thuộc hiệp hội thuê. Thế nhưng hiện nay, phía hiệp hội dù đã có danh sách các bãi đất trống chưa sử dụng, có thể liên hệ thuê nhưng quỹ đất theo quy hoạch của TP HCM phần lớn lại thuộc sở hữu cá nhân. Chưa kể, hầu hết lại có địa hình trũng thấp, khó san lấp khiến chi phí đầu tư lớn và bị phụ thuộc.

Ngoài những vấn đề trên, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Lê Trí, cho rằng hệ thống bến bãi tại TP HCM do chưa được quy hoạch cụ thể, kéo theo nhiều hệ luỵ. Cụ thể, tại khu vực quận 9 và 2 - nơi tập trung nhiều cảng lớn là Cát Lái và Phú Hữu nhưng lại toàn các bến bãi tự phát là vô cùng nguy hiểm cho an toàn giao thông và an toàn tài sản. "Nguyên nhân bến bãi container tự phát bùng phát là do giá bất động sản tăng cao, đặc biệt là ở những khu đất có đầy đủ pháp nhân sở hữu nên DN vận tải không thể đầu tư bến bãi mà phải tìm đến bãi xe tự phát để thuê. Vì vậy, cơ quan quản lý cần có quy hoạch rõ ràng về hệ thống bến bãi đối với xe container, dựa trên nhu cầu thực tế là hệ thống bến bãi cần xây dựng, tổ chức xung quanh các khu cảng, khu công nghiệp" - ông Trí kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, tại buổi làm việc với Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết TP HCM đang hoàn thiện đề án chiến lược phát triển logistics gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có vấn đề quy hoạch, đầu tư bến bãi cho vận tải hàng hóa. Từ năm 2017, Sở GTVT đã rà soát về quy hoạch bến bãi và hiện đã có bản quy hoạch gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để phê duyệt, công bố cho các DN biết. TP HCM cũng đang làm một bến bãi ở khu vực Linh Xuân, sắp tới sẽ đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu về kho bãi cho các đơn vị vận tải. Ngoài ra, TP HCM cũng có chính sách hỗ trợ lãi vay khi đầu tư vào lĩnh vực kho bãi.

Sang tải, chở quá tải gia tăng Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM, các bãi xe container tự phát thực chất cũng là nơi để các phương tiện sang tải, chở quá tải hoạt động rầm rộ và có dấu hiệu gia tăng. "Ngoài việc ảnh hưởng đến hạ tầng, đẩy nguy cơ tai nạn gia tăng thì bãi xe container tự phát đã làm sự cạnh tranh giữa các DN không công bằng" - Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP nhấn mạnh.

