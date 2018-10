TP HCM: Phát hiện xác thanh niên có hình xăm trên lưng chết trôi

01/10/2018 16:20

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP HCM) làm rõ cái chết của một thanh niên có hình xăm trên người.



Theo thông tin ban đầu, sáng 28-9, tại khu vực bãi đá thuộc tuyến kênh Bà Bếp, ấp 2A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi người dân phát hiện một xác chết trôi trên kênh.

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với Công an TP HCM và các cơ quan chức năng trục vớt tử thi. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, công an đã giải phẫu tử thi, lấy lời khai những nhân chứng ban đầu.

Theo thông tin từ công an, tử thi là nam giới, khoảng 25- 30 tuổi, có hình xăm trên lưng. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, đùi, tay và mông, nghi bị chém.

Hạnh Nguyên