Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM, khẳng định như trên tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch vào chiều 29-8.



Đẩy nhanh xét nghiệm

Theo ông Phạm Đức Hải, TP HCM đã triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên với 1.677.154 mẫu, phát hiện 64.299 người dương tính, chiếm 3,8% số mẫu xét nghiệm.

Việc xét nghiệm đã cơ bản hoàn thành tại "vùng đỏ", "vùng cam" nhưng ở "vùng xanh", "cận xanh" và "vàng" chưa đạt tiến độ đề ra. Do đó, các địa phương cần đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Thời gian tới, giao chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm chủ trì triển khai công tác xét nghiệm.

Hết ngày 30-8, các địa phương phải hoàn thành xét nghiệm "vùng xanh", "cận xanh" và "vàng" đợt 1. Sau đó, tiếp tục đợt 2 và hoàn thành vào ngày 6-9 nhằm phân loại các vùng nguy cơ. Tại "vùng đỏ", "cam" phải hoàn thành xét nghiệm, lấy mẫu đợt 2 trước ngày 1-9.

TP HCM đã chuyển 115.973 túi an sinh đến TP Thủ Đức và quận, huyện, nâng tổng số túi an sinh từ ngày 15-8 đến nay là 960.210. Thành phố đã vận động hơn 20.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê với tổng số tiền hơn 158 tỉ đồng. Hiện thành phố có 79.000 nhà trọ với hơn 643.000 phòng trọ. Trung tâm An sinh xã hội có kế hoạch vận động trên 50% chủ nhà trọ tham gia miễn giảm tiền phòng trọ.

Đến nay, TP HCM đã được các cơ quan trung ương, các tỉnh - thành hỗ trợ 4.666 nhân sự của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế điều động, 786 chiến sĩ của Bộ Công an, 11.177 chiến sĩ, y - bác sĩ quân y, bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng và các quân khu. TP HCM tiếp tục điều 754 cán bộ thuộc các sở, ngành của thành phố xuống địa bàn tham gia. Mỗi phường, xã có 2 người, riêng ở các quận, huyện Bình Tân, Gò Vấp, Bình Chánh, Tân Phú, quận 12 sẽ có 3 người mỗi phường, xã.

Ngày đầu tiên TP HCM áp dụng lại khai báo “di chuyển nội địa”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bộ đội không có nhiệm vụ chính là "đi chợ hộ"

Về "đi chợ hộ", hiện TP HCM có 2,2 triệu hộ dân; 312 phường, xã hỗ trợ "đi chợ hộ". Trong 7 ngày qua, lực lượng tình nguyện đã "đi chợ hộ" cho 411.922/ 508.666 hộ đăng ký.

Theo ông Phạm Đức Hải, nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang là phối hợp với lực lượng công an, sở, ban ngành của TP HCM thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị 16. Lực lượng này cũng phối hợp cùng các chốt chặn, tuần tra, tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, sơ cấp cứu, vận chuyển túi an sinh và một số nhiệm vụ khác.

"Đi chợ hộ không phải là nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang. Việc "đi chợ hộ" chưa có trong lịch sử, là bài toán đa biến nên nếu không hài lòng hết, bà con cũng nên điều chỉnh thói quen sử dụng, ăn uống trong thời điểm khó khăn hiện nay. Mong bà con nếu chưa được đáp ứng thì bình tĩnh, trao đổi với cơ quan chức năng để được hỗ trợ" - ông Hải nêu.

Trả lời báo chí về việc tăng cường shipper hoạt động, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho hay vẫn còn chờ chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Với chủ trương không để ai thiếu đói, các tổ công tác đã nỗ lực đưa túi an sinh đến với người dân. Ông Phương thừa nhận có vài nơi, vài địa bàn, việc cung ứng hàng hóa, "đi chợ hộ" vẫn còn lúng túng, người dân còn phản ánh nhiều. Do đó, người dân có thể gọi số điện thoại của các tổ công tác đã được cung cấp.

"Do hoạt động "đi chợ hộ" còn mới, từ trước đến giờ chưa diễn ra nên khi áp dụng không có thời gian chuẩn bị, phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau cùng chăm lo cho người dân. Trong tình hình hiện nay, việc đáp ứng yêu cầu giống như bình thường rất khó khăn" - ông Phương nhấn mạnh.

Ngoài gọi 1022, từ 12 giờ ngày 28-8, người dân có thể truy cập web hoặc gửi tin nhắn đến Zalo của tổng đài 1022.