TP HCM tạm ngưng thêm 2 tuyến xe buýt vì vắng khách

29/09/2018 13:53

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa quyết định tạm ngưng hoạt động 2 tuyến xe buýt vì nhu cầu đi lại trên tuyến thấp và không đảm bảo chi phí duy trì hoạt động tuyến. Theo đó, tuyến xe số 37 (Cảng quận 4 – Nhơn Đức) do Hợp tác xã Vận tải số 26 đảm nhận và tuyến số 60 (Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) do Hợp tác xã vận tải 19-5 đảm nhận sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động từ ngày 1-10.

Trong 2 tháng qua, có 4 tuyến xe buýt bị tạm ngưng hoạt động

Sở GTVT TP giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP thông tin việc tạm ngưng 2 tuyến xe buýt này cho hành khách biết và hướng dẫn hành khách sử dụng tuyến xe buýt khác để đi lại. Đồng thời, theo dõi hoạt động đối với các xe buýt tham gia Đề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2014-2017, đảm bảo việc chi hỗ trợ lãi vay và kiểm soát chi phí trợ giá chặt chẽ theo đúng quy định.

Các Hợp tác xã có trách nhiệm giải quyết và bố trí phương tiện đang hoạt động trên tuyến số 37 và 60 sau khi tạm ngưng. Trường hợp Hợp tác xã không đưa phương tiện vào hoạt động trên các tuyến xe buýt ở TP HCM thì phải hoàn trả lãi vay, vốn vay được nhà nước hỗ trợ.

Trong tháng 8-2018, Sở GTVT TP cũng đã quyết định tạm ngưng 2 tuyến xe buýt số 149 (Công viên 23/9 - Tân Phú - bến xe An Sương) do Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng và tuyến số 40 (Bến xe Miền Đông - Bến xe Ngã Tư Ga) do Hợp tác xã Vận tải Đông Nam đảm nhận vì lượng khách đi lại thấp, không đủ chi phí hoạt động.

Cả 4 tuyến xe buýt trên đều được ngân sách TP trợ giá để duy trì hoạt động. Trước đó, Sở GTVT TP đã kiến nghị UBND TP xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 lĩnh vực trợ giá xe buýt khoảng 330 tỉ đồng.

