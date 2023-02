Ngày 1-2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2- 2023. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.



Tạo vốn mồi để dẫn dắt đầu tư

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch tăng 16,8% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đạt khoảng 179 triệu USD, tăng 73,8% so với cùng kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tuy nhiên, do Tết cổ truyền rơi vào thời điểm tháng 1 nên thời gian hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tháng ít hơn so với tháng 12-2022 và cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 10,53% dự toán năm và giảm 13,13% so với cùng kỳ... Những thông tin này phần nào cảnh báo những khó khăn trong quá trình phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023.

Trong bối cảnh đó, UBND TP HCM đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 2. Về nguồn lực vốn, thành phố đặt trọng tâm giải ngân vốn đầu tư công để vốn này đóng vai trò là "vốn mồi dẫn dắt đầu tư ngoài nhà nước" cho nền kinh tế, vừa kích thích tiêu dùng vừa kích thích đầu tư. Thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cả phía cung và cầu; đẩy nhanh hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP HCM để thu hút nguồn lực đầu tư. Cùng với đó, cải cách chế độ công vụ, đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý; thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao kỷ luật và kỷ cương hành chính.

UBND TP HCM tặng bằng khen cho 200 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023

Nói về vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết năm 2023, thành phố càng phải nỗ lực, đẩy mạnh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công bằng cách thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó có ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; duy trì đều đặn việc thực hiện giao ban giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng... Bên cạnh đó, giải quyết thủ tục đầu tư công cho các dự án phải rút ngắn thời gian.

Dự báo tốt để không bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá thành phố đã có những ngày Tết vui tươi, đầm ấm. Có được kết quả đó trước hết là do thành phố đã chủ động từ sớm, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố quan tâm công tác dự báo, nắm chắc tình hình để chuẩn bị cho các tình huống ứng phó, không để bị động bất ngờ và không chủ quan. Đồng thời, nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh trở lại bình thường; đẩy mạnh truyền thông tạo không khí ngay từ đầu năm để đạt kết quả trong thời gian tới.

Nhìn nhận dự báo năm 2023 có sự đan xen giữa thời cơ và thách thức, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung các giải pháp hữu hiệu bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị dành riêng cho thành phố. "Điều quan trọng là toàn hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, tâm thế, sáng tạo và hành động, nhất là vai trò quan trọng của người đứng đầu trong từng lĩnh vực để thực hiện đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi đề nghị từng đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức phải xốc vác vào việc, hành động ngay trong tháng 2 để rút ngắn đà suy giảm, đưa kinh tế thành phố sớm phục hồi. Cùng với đó là bám sát tình hình, dự báo và linh hoạt ứng phó bởi tình hình kinh tế - xã hội trong tháng đầu năm 2023 vẫn chịu ảnh hưởng từ quý IV/2022. "Những vệt dài khó khăn vẫn kéo đến tháng 1 và có thể sẽ kéo đến tháng 2, tháng 3-2023" - ông Phan Văn Mãi cho biết và nói nếu ứng xử, nhận diện tốt thì tình hình có thể dịu đi, còn không sẽ tiếp tục khó khăn đến hết quý II/2023.

Trước kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM trong năm 2022 đạt tỉ lệ thấp với gần 70% dù đã thực hiện nhiều giải pháp, ông Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm và cho biết đã tự giảm bậc thi đua. "Tôi, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư công và các trưởng ban của các ban, các chủ đầu tư mà có dự án giải ngân 0 đồng thì không được xếp loại xuất sắc trong năm 2022. Công tác giải ngân đầu tư công sẽ là nội dung tăng cường thi đua vào năm nay" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh và đề nghị toàn hệ thống phải siết kỷ luật, kỷ cương đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cũng yêu cầu thực hiện quyết liệt chủ đề năm. Từng đơn vị, địa phương phải rà soát các công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Nếu việc còn tồn đọng thì phân nhóm, phân công và giám sát kết quả thực hiện. Ngoài ra, tập trung triển khai các giải pháp đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ và giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

"Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết trong năm 2023 sẽ tập trung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho cá nhân, tổ chức. Sở sẽ giải quyết chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho hơn 5.300 hồ sơ.

Gần 1.230 tỉ đồng chăm lo Tết Dịp Tết Quý Mão 2023, TP HCM đã tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều vui xuân, đón Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết Quý Mão 2023 là gần 1.230 tỉ đồng, tăng hơn 167 tỉ đồng so với Tết Nhâm Dần 2022. Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức, điểm mới trong công tác chăm lo năm nay là TP HCM bổ sung đối tượng chăm lo là người trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống tại thành phố; trẻ em mồ côi; UBND 312 phường, xã, thị trấn. Thành phố cũng quản lý tốt thị trường, nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân.