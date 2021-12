Tại quận Gò Vấp, TP đã tiêm vắc-xin mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: công an, quân đội, người có nguy cơ cao, người suy giảm miễn dịch. Đây là địa phương đầu tiên tại TP HCM triển khai tiêm mũi bổ sung.



Tại điểm tiêm Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (quận Gò Vấp), trong ngày dự kiến tiêm 2.000 liều vắc-xin cho nhân viên y tế, lực lượng quân đội và công an, ông Lê Văn Hoàng, cán bộ phụ trách điểm tiêm này, cho biết tất cả kế hoạch tiêm đều được bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình. Đối tượng ưu tiên gồm người trên 50 tuổi đủ thời gian tiêm theo quy định. Dự kiến đợt tiêm này sẽ được triển khai trong khoảng 1 tháng. Thiếu tá Lâm Thị Xuân Nga - Công an phường 9, quận Gò Vấp - cho biết với đặc thù công việc phải tiếp xúc với người dân, việc tiêm bổ sung lúc này thực sự rất cần thiết và cảm thấy an tâm hơn trong quá trình làm việc.

Các lực lượng tuyến đầu được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi bổ sung tại điểm tiêm Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Sáng cùng ngày, tại Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng - Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cũng triển khai tiêm bổ sung vắc-xin ngừa Covid-19 cho khoảng 250 người. Đây là những đối tượng suy giảm miễn dịch. Bác sĩ Thạch Thị Ca, Trưởng Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng HIV/AIDS - Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, cho biết đây đều là các bệnh nhân đang được theo dõi, sử dụng thuốc kháng virus cho bệnh nhân HIV, do phòng khám quản lý.

TS-BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, nói: "Đợt này quận Gò Vấp dự kiến khoảng 110.000 người thuộc nhóm ưu tiên tiêm vắc-xin mũi bổ sung. Cụ thể gồm: Nhóm suy giảm chức năng miễn dịch gần 2.000 người, lực lượng tuyến đầu khoảng 2.000 người, còn lại nhóm từ 50 tuổi trở lên. Căn cứ thông tin lưu trữ số lượng người đã tiêm mũi 1, mũi 2, quận chia sẻ dữ liệu về các phường lập danh sách nhóm ưu tiên. Riêng nhóm suy giảm chức năng miễn dịch do Trung tâm Y tế quận phụ trách rà soát, lập danh sách".

Theo TS-BS Hòa, hiện quận Gò Vấp chỉ tiêm vắc-xin AstraZeneca và Pfizer trong đợt tiêm này. Chiến dịch tiêm mũi bổ sung khá dài, dự kiến sẽ tiêm từ nay đến cuối tháng để phủ kín số người ưu tiên tiêm mũi bổ sung theo quy định của Sở Y tế TP HCM.