Sau nhiều sự cố cháy dưới gầm cầu, trên cầu xảy ra vừa qua do người dân đốt rác, do cháy cáp điện lực…, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị quản lý tổng kiểm tra nhằm ngăn ngừa các sự cố cháy xảy ra, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn khai thác công trình cầu do các yếu tố, hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan gây ra.

Cụ thể, Sở GTVT yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp thường xuyên với đơn vị quản lý cầu và tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, mua bán, lấn chiếm, để vật dụng dưới gầm cầu gây cản trở giao thông, nguy cơ cháy nổ công trình…

Song song đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, rà soát tình trạng quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cáp quang lắp đặt trên cầu, phía dưới gầm cầu, trong phạm vi hành lang an toàn cầu, báo cáo những trường hợp có nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn.

Dây điện bên trong thành cầu Điện Biên Phủ 1 cháy đen (Ảnh: Anh Vũ)

Riêng các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, cáp quang, cáp thông tin…lắp đặt trên cầu, hầm đường bộ phải di dời, giải tỏa ra khỏi công trình cầu, hành lang an toàn công trình cầu nếu nguy cơ gây sự cố cháy nổ, mất an toàn khai thác công trình. Việc rà soát báo cáo kết quả về Sở GTVT trước ngày 15-3-2023.

Từ đầu năm đến nay, liên tiếp 3 vụ cháy xảy ra liên quan đến công trình cầu. Mới đây, một sự cố cháy trên cầu Điện Biên Phủ 1 (quận 1) đã xảy ra hôm 21-2. Vụ cháy cáp điện lực lắp trên cầu này đã gây hư hỏng một số khung lan can cầu và ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu, an toàn công trình.

Trước đó, đã xảy ra sự cố cháy dưới gầm cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh) do chập điện và sự cố cháy dưới gầm cầu Rạch Lăng 1 (quận Bình Thạnh) do người dân đốt rác.