TP HCM: Xe máy "độ" lao vào lề đường, xe container đổ dốc gây họa

12/05/2019 11:10

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 11-5 trên đường số 9 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM).



Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 23 giờ cùng ngày, chiếc xe máy "độ" không biển số do 2 thanh niên chở nhau lưu thông trên đường số 9, hướng từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Kha Vạn Cân.

Lúc đến đến trước một tiệm sửa xe thuộc Khu phố 2 (phường Linh Tây), xe máy bất ngờ lao vào lề đường. Tai nạn khiến cả 2 người chấn thương nặng và dù được chuyển vào bệnh viện cấp cứu sau đó nhưng 1 người đã tử vong, người còn lại nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Phan Văn Phong (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) và người bị thương là Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Hậu Giang).

Xe máy vừa "độ chế" xong thì gặp nạn

Được biết anh Phong là thợ sửa xe máy, còn anh Quân là chủ chiếc xe nói trên. Chiếc xe này được anh Quân mang tới tiệm của anh Phong sửa và sau đó 2 người lấy xe chạy đi nhậu, khi về thì gặp nạn.

* Cũng vào khoảng thời gian nêu trên, trên địa bàn quận Thủ Đức đoạn qua khu vực cầu vượt Sóng Thần cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa xe container và xe máy khiến 1 người chết.

Một số nhân chứng cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc xe container biển số 51D-307.48 vừa từ Quốc lộ 1 (hướng từ Khu du lịch Suối Tiên đi ngã tư An Sương) rẽ phải ở dốc cầu vượt Sóng Thần thì va chạm với xe máy biển số 54R1-4217 do anh Đặng Minh Hải (36 tuổi, quê An Giang) điều khiển chạy phía trước.

Xe máy của nạn nhân bị xe container kéo lê nhiều mét

Vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn xe máy tiếp tục bị kéo lê thêm một đoạn, kẹt cứng dưới đầu xe container.

Trong đêm 11 đến rạng ráng 12-5, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ các nhân chứng cũng như trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

XUÂN GIANG