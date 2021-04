Phiên bản Dãy phố cổ Hội An là quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An tặng TP Thanh Hóa. Công trình được xây dựng tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa), diện tích 980 m2, gồm 15 căn nhà gỗ (trong đó có 9 căn 1 tầng và 6 căn 2 tầng), lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của vùng lõi đặc trưng của phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới.



Phiên bản dãy phố cổ Hội An

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng, xây dựng trong 180 ngày. Sau khi hoàn thành, cùng phiên bản chùa Cầu, các trụ nghệ thuật điêu khắc gốm, cổng chào, biểu tượng Hội An đã được xây dựng tại Công viên Hội An - một phố cổ Hội An sẽ hiện hữu tại TP Thanh Hóa nhằm khắc sâu hơn tình cảm của 2 TP trong suốt 60 năm qua.