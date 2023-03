Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để trả lại chị Ng. (Ảnh Công an huyện Kỳ Anh).