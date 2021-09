Ngày 6-9, UBND phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Pleiku về việc xử phạt bà N.T.T.T (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP Pleiku) 1 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng.



Vào sáng 5-9, bà T. lái xe máy để đi chợ Phù Đổng cách nhà chừng 500m. Ra khỏi nhà được khoảng 50m thì chốt kiểm soát dịch bệnh của UBND phường Phù Đổng yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tổ công tác yêu cầu bà T. xuất trình chứng minh nhân dân (CMND) để kiểm tra nhưng bà này không mang theo. Bà T. đã gọi điện để người nhà mang CMND ra xuất trình cho tổ công tác. Sau đó, bà T. bị lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng với lỗi "ra đường không có lý do chính đáng". Không có tiền đóng phạt ngay, bà T. đã để xe máy tại chốt kiểm soát rồi đi về nhà.



Chốt kiểm soát của UBND phường Phù Đổng nơi xử phạt bà T. 1 triệu đồng

Bà T. kể đã nhiều ngày đã không ra khỏi nhà, sáng 5-9, thực phẩm dự trữ đã hết nên phải đi chợ mua. Khi bị dừng kiểm tra, bà đã nói rõ ra đường để đi chợ nhưng vẫn bị xử phạt. Do không có tiền đóng phạt, bà T. được yêu cầu để xe máy lại, khi nào có tiền thì mang lên nộp phạt rồi sẽ thả xe ra. Nếu không sẽ đưa xe về phường rồi tới đó giải quyết.

"Nhà gần chợ nên tôi nghĩ không cần mang theo CMND, cũng không có quy định nào bắt buộc phải mang theo CMND khi đi chợ cả"- bà T. bức xúc.



Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng kiêm tổ trưởng chốt kiểm soát trên, cho biết quy định của lãnh đạo tỉnh và thành phố là ra đường không có giấy tờ tùy thân, không có lý do chính đáng là sẽ lập biên bản xử phạt. "Chị T. đi chợ nhưng không có giấy tờ tùy thân, dù bổ sung sau cũng không được, bước ra nơi công cộng mà không có giấy tờ là vi phạm Chỉ thị 16"- ông T. nói.



Trong báo cáo UBND phường Phù Đổng gửi lãnh đạo UBND TP Pleiku (cũng do ông Nam ký) thì cho rằng bà T. không xuất trình được giấy tờ tùy thân; khi được Tổ kiểm tra hỏi với lý do tham gia giao thông bà T. trả lời quanh co, không thống nhất, không trả lời cụ thể địa bàn mình cư trú.



Tuy nhiên, về nội dung trên trong báo cáo thì bà T. cho rằng hoàn toàn sai sự thật. Khi được dừng lại kiểm tra bà rất hợp tác, nói rõ địa chỉ nhà, mục đích ra ngoài là đi chợ chứ không hề quanh co, chống đối như báo cáo quy kết. Để chứng minh, bà T. cũng cung cấp ghi âm lại đầy đủ quá trình làm việc với tổ công tác. Trong băng ghi âm thể hiện rõ mục đích bà T. đi chợ mua thực phẩm.



Đến nay, TP Pleiku đã trải qua 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chỉ từ ngày 28-8 đến 5-9, UBND TP Pleiku đã xử phạt 91 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 300 triệu đồng.