Sáng 16-4, tại cảng cá phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An trao 5.000 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân thị xã Hoàng Mai.



Chương trình đặc biệt ý nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, cho biết ngày 17-8-2019, tại chương trình gặp mặt doanh nhân của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" - đã trao bảng tượng trưng tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Nghệ An. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện tiếp nhận.

Sau 2 năm các hoạt động của chương trình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 16-4, Báo Người Lao Động phối hợp UBND tỉnh Nghệ An trao 5.000 lá cờ đến tay ngư dân thị xã Hoàng Mai. "Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động tổ chức là hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo" - ông Nguyễn Bá Hảo nhìn nhận.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An bày tỏ hy vọng những lá cờ trên tàu trong mỗi chuyến ra khơi sẽ luôn động viên tinh thần, nhắc nhở trách nhiệm của mỗi ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Ông mong muốn bà con ngư dân thị xã Hoàng Mai cũng như mọi miền Tổ quốc đồng lòng, phấn đấu vượt qua sóng gió để vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, cho biết thị xã Hoàng Mai là một trong những địa phương có số lượng ngư dân lớn nhất tỉnh Nghệ An, ngư trường khai thác rộng lớn từ vịnh Bắc Bộ đến Trường Sa. Toàn thị xã hiện có 1.038 tàu cá, trong đó có 454 chiếc dài trên 16 m, tổng sản lượng đánh bắt đạt gần 53.000 tấn. "5.000 lá cờ của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ giúp ngư dân trên địa bàn thị xã vững tâm hơn trong những chuyến đi biển. Việc cắm cờ Tổ quốc trên tàu lúc vươn khơi, bám biển còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, củng cố quốc phòng an ninh. Đây là món quà tinh thần rất có ý nghĩa đối với ngư dân các xã ven biển" - ông Nguyễn Anh Văn khẳng định.

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ cho ngư dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Mong muốn nhận được nhiều hơn những lá cờ

Có mặt tại buổi lễ, thiếu tá Hồ Ngọc Dương, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, cho biết ngư dân thị xã Hoàng Mai vô cùng phấn khởi khi tiếp nhận những lá cờ Tổ quốc để cắm lên tàu trong mỗi khi ra khơi. "Hành động cắm lá cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền cũng giống như khẳng định những cột mốc sống trên biển, có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc" - thiếu tá Hồ Ngọc Dương nói.

Cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, ngư dân Phan Văn Lâm (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) chia sẻ hằng ngày bám biển, ngoài việc mưu sinh, ngư dân thị xã còn nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. "Mỗi lần ra biển đánh bắt hải sản, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc những con tàu thuyền, chúng tôi luôn thấy vững tin hơn" - ông Lâm xúc động.

Ngư dân Lê Văn Tuấn (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) tâm sự do điều kiện sóng gió khắc nghiệt, sau mỗi chuyến đi biển, những lá cờ cắm trên tàu, thuyền rất dễ bị hư hỏng và cần thay thế. Ngư dân thị xã mong muốn được nhận nhiều hơn những lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và tổ chức.

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động vào ngày 1-6-2019, nhân sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao tặng 669.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc. Trong đó, chương trình đã trao 502.470 lá cờ cho 22 tỉnh, thành phố có biển; 112.050 lá cờ cho hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 54.700 lá cờ cho hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".