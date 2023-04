Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương ngày 3-4 công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Thủ Dầu Một, ông Trần Bảo Lâm đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một.

Trao quyết định cho các nhân sự mới tại Bình Dương

Bà Trương Hải Thanh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương được trao quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo kể từ 1-4-2023, thời hạn là 5 năm.

Tại Công an tỉnh Bình Dương ngày 3-4, lãnh đạo cơ quan này tổ chức lễ trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Minh Nhựt, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Trần Văn Chính trao quyết định cho Thượng tá Trần Minh Nhựt (bìa trái) và Đại úy Trần Văn Thông

Điều động, bổ nhiệm Đại úy Trần Văn Thông, Trưởng Công an phường Thuận Giao, Công an TP Thuận An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cảnh sát hình sự.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đã trao quyết định giao ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động thuộc thẩm quyền của Giám đốc, kể từ ngày 3-4 đến khi UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Sở.

Ông Dương Văn Thắng trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Vui

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Vui, Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị, thuộc Sở Xây dựng đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, kể từ ngày 3-4.