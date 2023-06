Ngày 23-6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 1 năm 2022-2023.



Tham dự lễ trao giải có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Trưởng Phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM; nhà văn Trần Nhã Thụy - Trưởng Chi nhánh miền Nam Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam...

Đặc biệt là sự hiện diện của các tác giả được vinh danh; các nhân vật - những người thật làm việc thật, bước ra từ những tác phẩm thấm đẫm cảm xúc trong cuộc thi.

Thu hút nhiều đối tượng

Phát biểu tổng kết cuộc thi "Lòng tốt quanh ta", ông Bùi Phan Thảo, Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho hay tròn một năm sau khi phát động, từ tháng 6-2022 đến đầu tháng 6-2023, cuộc thi đã nhận hơn 200 bài dự thi từ khắp nơi và đã chọn đăng 44 tác phẩm trên số báo ra ngày thứ sáu định kỳ hằng tuần. Từ số này, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 20 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã làm việc công tâm, trách nhiệm nhằm chọn ra 8 tác phẩm hay nhất để trao giải.

"Điều ghi nhận đầu tiên là cuộc thi đã thu hút các tác giả ở khắp vùng miền của Tổ quốc" - ông Bùi Phan Thảo nhận xét. Các tác phẩm viết về chân dung đông đảo các giới trong xã hội, từ doanh nhân, chủ trang trại, nhà hảo tâm; những tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ - công chức, các tầng lớp nhân dân... ở khắp các vùng miền của Tổ quốc. Dù xuất thân khác nhau, song tất cả đều có chung lòng nhân ái, thương yêu con người, hết lòng giúp đỡ người khó nghèo, bệnh tật, yếu thế; hết lòng làm những việc họ biết là đúng để xây dựng xã hội, góp phần tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Từng bài viết khắc họa những chân dung sáng trong, bình dị mà lấp lánh tình người, tình yêu cuộc sống, chứa đựng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp, vĩnh hằng của đời sống con người.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chạm đến trái tim

Những "Lòng tốt quanh ta" có thể là người bình thường, tấm gương bình thường, công việc bình thường như "Bà lão bao đồng nơi xóm núi" của Trâm Oanh, kể về mẹ mình là bà Sáng, 87 tuổi ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, một biểu tượng của cây cao bóng cả ở địa phương, giúp người nghèo con giống, chỉ dặn thanh niên bảo vệ an ninh xóm làng. Hay đó là một người dung dị, nghĩa tình như bao ông già thân thương khác ở miền Tây Nam Bộ trong bài của tác giả Thanh Vân viết về cha mình. Những tấm gương hiến máu cứu người được thể hiện một cách tự nhiên mà đầy sự lay động tâm can. Bài viết "Cứu người không chỉ bằng thuốc" của Nguyễn Văn Học nói về lương y Đỗ Thị Ngọ ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cứu người bằng thuốc đã đành, mà còn bằng tình thương, cái tâm của người thầy thuốc chân chính.

Tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc không thể không kể đến tác phẩm của nhóm tác giả Nguyễn Thắm - Uyên Đào - Phùng Hạo "Vợ chồng U90 nấu cơm chay miễn phí" ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Những tấm gương sáng trong lực lượng vũ trang cũng là một điểm nhấn trong các bài dự thi được chọn đăng. Đó là gương cán bộ công an qua bài viết của Trần Minh "Người sĩ quan công an tận tâm, nhân hậu", "Tấm lòng vàng của chàng trung úy" Dương Hải Anh của Công an Sơn La, qua bài viết của Phạm Thị Yến...

Bên cạnh đó là hình ảnh nhiều người khuyết tật đã vươn lên làm chủ cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp và trở lại hết lòng giúp người kém may mắn. Đó là Nay Djruêng, "Chàng Nick Vujicic ở Tây Nguyên"qua bài viết của Nguyễn Văn Công; "Ông chủ xưởng mộc hết lòng giúp người" ở Hải Phòng của Trần Thúy Vân viết về anh Nguyễn Hữu Hậu...

Một mảnh ghép vô cùng đẹp đẽ và tươi sáng từ bức tranh "Lòng tốt quanh ta" còn là những người trẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết hăng say làm thiện nguyện. Đáng quý biết bao dự án của chị Phạm Hoài Trân ở Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giúp bao em nhỏ nghèo khó vùng cao được tiếp tục đến trường nhờ vào những suất cơm nuôi em qua bài viết "Nặng tình suất cơm nuôi em" của Nguyễn Khánh Ly.

"Cuộc thi một lần nữa khẳng định rằng ở đâu có con người, có cuộc sống, hẳn sẽ có lòng nhân. Có người cần giúp đỡ thì ắt hẳn có hạnh phúc được kết nối, thêm một vòng tay giúp được cảnh đời" - ông Bùi Phan Thảo nhấn mạnh. Qua đó, càng chứng tỏ cái đẹp luôn khởi đi từ cuộc sống, từ chính con người, làm đẹp đời sống con người. Ánh sáng của lòng từ ái chiếu rọi, giúp con người biết thương yêu, đùm bọc, cùng nhau sống tích cực hơn.

Xúc động, vinh dự

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Trần Nhã Thụy chúc mừng Báo Người Lao Động thực hiện một cuộc thi rất thành công. "Bầu không khí lễ trao giải rất xúc động. Cuộc thi là minh chứng cho lòng tốt vẫn còn quanh ta, vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, dù cuộc đời có lúc gặp nhiều biến cố, trắc trở và có khi đánh mất lòng tin ở những điều tử tế" - nhà văn Trần Nhã Thụy nhấn mạnh.

Các tác giả đoạt giải đều bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi tác phẩm của mình được xướng tên. Vượt gần 1.800 km từ Hà Nội đến TP HCM tham dự lễ trao giải, anh Nguyễn Văn Công gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi viết rất ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp. Hai tác giả đoạt giải ba là Nguyễn Hữu Nhân (từ Đồng Tháp) và Quốc Lực (từ Quảng Nam) cũng trải qua chặng đường dài để có mặt tại TP HCM, kịp dự lễ trao giải cuộc thi. Tác giả Quốc Lực bày tỏ sự hồi hộp, niềm vui lớn khi đoạt giải cuộc thi. Tác giả Nguyễn Hữu Nhân - một bạn đọc trung thành, đồng thời là cây bút nhiệt tình đóng góp bài vở trong nhiều cuộc thi của Báo Người Lao Động - kể: "1 giờ sáng tôi đã thức dậy để kịp 2 giờ ra bến xe lên TP HCM. Cuộc thi đã đem đến cho mọi người những bài học hay, những gương người tốt, lòng tốt. Qua cuộc thi, lòng tốt sẽ lan tỏa đến nhiều người ở miền Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung".

Tác giả Yên Lan (tức Phương Trà), nữ nhà báo đến từ Phú Yên - đoạt giải nhất cuộc thi với tác phẩm "Món quà vô giá của chàng trai ra đi ở tuổi 22", gửi lời tri ân chân thành đến Báo Người Lao Động, đã tổ chức cuộc thi đặc biệt ý nghĩa: "Thật xúc động khi tác giả và nhân vật cùng dự lễ trao giải. Vui hơn cả là sau khi bài viết được đăng tải, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình tiếp sức cho nhân vật của bài viết. Đó là chị Võ Thị Sương đã có nhà tình thương". Tác giả đề cao cuộc thi như minh chứng sinh động và sâu sắc về lòng tốt, về sự quan tâm chia sẻ và lan tỏa hiệu ứng tích cực một cách mạnh mẽ. Đây là cái kết đẹp và trọn vẹn cho cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta".

8 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" . GIẢI ĐẶC BIỆT: Tác phẩm "Vợ chồng U90 nấu cơm chay miễn phí" của nhóm tác giả Phùng Hạo - Nguyễn Thắm - Uyên Đào. Giải thưởng là 40 triệu đồng. . GIẢI NHẤT: Tác phẩm "Món quà vô giá của chàng trai ra đi ở tuổi 22" của tác giả Yên Lan. Giải thưởng là 30 triệu đồng. . GIẢI NHÌ: Tác phẩm "Alô ông Thanh" của tác giả Vũ Minh Phúc. Giải thưởng là 20 triệu đồng. . HAI GIẢI BA: Tác phẩm "Những giọt máu cho đi" của tác giả Nguyễn Hữu Nhân; tác phẩm "Cứu tinh của ngư dân trên biển" của tác giả Quốc Lực. Giải thưởng là 10 triệu đồng/mỗi giải. . BA GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Tác phẩm "Nặng tình suất cơm nuôi em" của tác giả Nguyễn Khánh Ly; tác phẩm "Nghị lực của Nick Vujicic Tây Nguyên" của tác giả Nguyễn Văn Công; tác phẩm "Trả ơn cuộc đời qua "Vòng tròn kết nối" của tác giả Cao Bảo Vy. Mỗi giải 5 triệu đồng.

