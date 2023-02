Sáng 23-2, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết công an đang làm việc với những người liên quan, điều tra nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong tại Trường Mầm non B.N (trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang).

Trước đó, chiều 22-2, sau khi hết giờ ngủ trưa, người nhà bé N. (SN 2021) xem camera thấy những đứa trẻ của trường mầm non dậy chơi nhưng cháu mình không thức. Người nhà tới trường xem thì phát hiện cháu đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang để cấp cứu trong tình trạng thân thể tím tái. Tuy nhiên, bé N. đã ngưng thở trước đó và tử vong ngoại viện.

Công an làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong bất thường. Ảnh: NNCC

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị C. (mẹ bé N.) cho biết bé N. khi đưa đến trường sức khỏe bình thường. Bé chỉ bị viêm họng, được bác sĩ kiểm tra và cho thuốc uống nên gia đình nhờ cô giáo cho bé uống thuốc giúp trong thời gian ở trường.



"Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Cơ quan công an cho biết phải gần 1 tháng sau mới có kết quả. Chúng tôi rất mong làm rõ vụ việc để tránh tính trạng tương tự cho các cháu khác"- chị C. cho biết.

Theo người nhà, khi khám nghiệm thì cơ thể cháu không thấy dấu hiệu ngoại lực tác động, cháu không bầm tím chỗ nào. Khả năng cháu ăn no, khi ngủ thì ngừng thở mà các cô không biết.