Ngày 11-7, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đã triệu tập bà Phan Thị T. (trú xóm 4, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) lên làm việc vì liên quan đến vụ cháy rừng tại xã Diễn Lộc.



Việc đốt rác của bà T. gây ra đám cháy rừng lớn tại xã Diễn Lộc - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều 10-7, bà T. gom rác trong vườn rồi đốt. Khi vừa châm lửa, do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, đám cháy lây lan không thể kiểm soát. Bà T. hô hoán người thân và hàng xóm dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy sau đó bùng mạnh lan sang khu vực rừng thông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Diễn Châu đã huy động hơn 1.000 người cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy được khống chế nhưng có hơn 2 ha rừng thông và hỗn giao đã bị lửa thiêu rụi.

Được biết, do nắng nóng kéo dài nên thời gian qua trên địa bàn huyện Diễn Châu và Yên Thành liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng thông, gây thiệt hại hơn 71 ha rừng. Công an tỉnh Nghệ An tình nghi do một số người gây ra và đã triệu tập để xác minh