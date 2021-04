Ông Nguyễn Hạnh Phúc sinh năm 1959, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII.

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Phớc từng đảm nhận nhiều vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An. Đến ngày 5-4-2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Phớc được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hồ Đức Phớc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.