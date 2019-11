Giang hồ khét tiếng vùng ven



Mai Văn Quân (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) là một giang hồ khét tiếng vùng ven, được biết đến với các biệt danh Quân "xa lộ", Quân "khùng". Quân gốc Hà Nội, lớn lên vào TP HCM lập nghiệp và từng phò tá cho những đại ca giang hồ nổi tiếng thời Phước "tám ngón". Trải qua nhiều trận kinh chiến, Quân được giới giang hồ đặt cho biệt hiệu Quân "khùng".



Hàng trăm đàn em tiễn đưa Quân "xa lộ" ra Nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9)

D. (một dân anh chị nằm trong băng nhóm của Quân "xa lộ") kể sở dĩ Quân "xa lộ" đầu tiên có biệt danh Quân "khùng" là vì tính khí ngang tàng, không biết sợ ai. Quân có thể nghênh chiến bất cứ giang hồ cộm cán nào, thậm chí một mình dám chống lại cả chục tên côn đồ.



Thời còn trẻ, Quân nhiều lần 1 mình vác kiếm đi đòi nợ thuê. Những lần đụng độ với các băng nhóm khác, Quân đều dành phần thắng vì sự gan lỳ, không sợ chết.



Sau khi đại ca thất thế, Quân về sống gần khu vực xa lộ Hà Nội, cai quản cả một vùng dài từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Quân kết nạp nhiều đàn em đều vào tù ra tội, lập băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn… khiến giang hồ tứ xứ khiếp sợ. Quân được gọi là Quân "xa lộ".



Theo D., tính của Quân "xa lộ" ngang tàng, đến mức bất chấp sống chết. Quân "xa lộ" có thể biết đối thủ bao vây nhưng không bao giờ bỏ chạy. Quân "xa lộ" từng tuyên bố với đàn em: "Đã ra trận, nó không chết thì mình chết". "Anh Quân khiến đàn em rất nể phục vì sống tình nghĩa", D. nói.

D. nhớ lại cách đây 2 năm, Quân "xa lộ" từng xảy ra mâu thuẫn với giang hồ máu mặt tên S.P (ở vùng ven). Lần đó, một mình Quân "xa lộ" dám hẹn rồi tìm đến khu vực gần nhà S.P để huyết chiến. Rất may, thời điểm đó, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức phát hiện kịp thời nên không xảy ra chuyện. Ít hôm sau, Quân "xa lộ" dẫn đàn em về nhà riêng hát hò, sử dụng ma tuý rồi bị lực lượng công an bắt giữ. Khi kiểm tra trong nhà Quân "xa lộ", công an còn thu giữ súng, mã tấu…

Những lần nhận hợp đồng đòi nợ thuê, Quân "xa lộ" chỉ cần cầm điện thoại gọi cho con nợ: "Anh Quân "khùng" đây. Mai em trả nợ nhé!". Ngày mai sẽ có người tự cầm tiền đến trả cho Quân "xa lộ".



Không ai tin Quân "xa lộ" bị truy sát



Theo Công an quận Thủ Đức, Quân "xa lộ" là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa mãn hạn tù ngày 2-4-2017 về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy". Trong thời gian sinh sống ở địa phương, Quân "xa lộ" cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và có hàng trăm đàn em ở nhiều nơi như: Thủ Đức, quận 9, Biên Hoà, Bình Dương, quận 8…



Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm khen thưởng các đơn vị truy bắt nhanh các đối tượng gây án

Quân "xa lộ" đang là đối tượng sưu tra về hình sự và ma tuý của Công an quận Thủ Đức.



Nói về việc Quân "xa lộ" bị hàng chục giang hồ truy sát tử vong, T. (một giang hồ ở vùng ven) tỏ ra bất ngờ. T. nói những đối tượng truy sát Quân "xa lộ" đều có tuổi đời còn rất trẻ và có thể không biết đây là ông trùm khét tiếng vùng ven.



Hình ảnh Quân "xa lộ" bị hàng chục đối tượng truy sát (ảnh cắt từ clip)

T. cho rằng có thể Quân "xa lộ" chủ quan vì nghĩ không kẻ nào dám đụng đến mình nên không đề phòng. "Hôm anh Quân bị truy sát, tôi có biết và đến hiện trường nhưng sự việc xong xuôi hết rồi. Anh Quân có nhiều đàn em, nhưng hôm xảy ra chuyện không kịp gọi cho ai. Anh ấy chỉ cầm cây gậy sắt, sao chống lại được khoảng 30 tên côn đồ cầm mã tấu, dao tự chế… ", T. trầm ngâm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đám tang của Quân "xa lộ" có hằng trăm giang hồ đến viếng. Nhiều đối tượng còn tuyên bố tại đám tang Quân "xa lộ": "Thù này quyết phải trả". Tuy nhiên, mọi hành động quá khích của các đối tượng tại đám tang Quân "xa lộ" đều bị công an giám sát, ngăn chặn.