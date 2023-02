Ngày 18-2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP HCM cho biết đơn vị vừa hoàn tất lễ khai giảng khoá huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3-E29 thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Đại tá Lê Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM, chủ trì buổi lễ.

Gần 1.000 tân binh tham gia lễ khai giảng lớp huấn luyện của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM.

Theo đó, tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3-E29, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM tiếp nhận quản lý và huấn luyện 829 công dân đủ tiêu chuẩn tham gia lớp huấn luyện đợt này.

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, tân binh sẽ huấn luyện nhiều nội dung của ngành công an.

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân; kỹ chiến thuật; biết sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt, giải tán đám đông gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn theo chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành công an.

Tại buổi lễ, đại diện cho cán bộ quản lý, huấn luyện và đại diện tân binh thể hiện quyết tâm rèn luyện nền tảng thể lực tốt, ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện.



Dịp này, Đại tá Lê Đại Thắng còn phát động trồng 1.000 cây xanh trong chương trình Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Vì một Việt Nam xanh".

Sáng 17-2, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Quý Mão 2023. Theo đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện trên 15.000 chiến sĩ mới, trong đó có gần 12.000 chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và hơn 3.000 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ. Bộ Tư lệnh đã giao cho 2 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ và 10 Trung đoàn CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 16 địa điểm trên cả nước.

Một số hình ảnh của lễ khai giảng: