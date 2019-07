Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế

Mỹ cảnh báo Trung Quốc gây hấn ở biển Đông

Phát biểu trong ngày cuối cùng của Diễn đàn An ninh Aspen thường niên ở bang Colorado - Mỹ hôm 20-7, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood đưa ra cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Mỹ và có khả năng thay đổi trật tự toàn cầu theo hướng tốt lên hoặc xấu đi.

Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc là một trong những cái tên được nói nhiều tại sự kiện kéo dài 4 ngày này, thu hút sự tham gia của các quan chức và lãnh đạo chính sách Mỹ. Đáng chú ý, ông Chris Brose, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Đông và vấn đề biên giới giữa nước này với Ấn Độ nên là trọng tâm của các nỗ lực an ninh của Washington. "Mỹ cần tập trung vào việc củng cố khả năng ngăn chặn những hành động bành trướng và gây hấn từ phía Trung Quốc" - ông Brose nhấn mạnh. Nhận định trên được đưa ra ngay trong ngày Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở biển Đông; đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực. Tuyên bố thúc giục Trung Quốc chấm dứt hành vi bắt nạt và kiềm chế hoạt động khiêu khích, gây bất ổn ở biển Đông.

Ngoài các hoạt động khiêu khích với Việt Nam, Trung Quốc còn cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Malaysia hồi tháng 5. Theo Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xuất hiện quanh cụm bãi cạn Luconia trên thềm lục địa Malaysia và tìm cách ngăn hoạt động của giàn khoan Sapura Esperanza ở đó từ ngày 10 đến 27-5. Đáng chú ý, khi Malaysia điều 2 tàu tiếp tế đến giàn khoan này, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã chạy quanh khiêu khích và tiếp cận 2 con tàu trong phạm vi 80 m.

Hành vi quấy rối trên xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được quốc tế công nhận của Malaysia. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận EEZ này và sử dụng cái gọi là "đường 9 đoạn" để tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển Đông. Báo cáo của AMTI cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng từ sự va chạm vô tình khi tàu hải cảnh Trung Quốc tỏ ra hung hăng và đến gần tàu các nước khác. Trong động thái được cho là gửi thông điệp cảnh báo Trung Quốc, Malaysia hôm 15-7 đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa chống hạm trên biển Đông.

H.Phương