Tối 26-9, tại các ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu (quận 5), Võ Văn Tần – Cách Mạng Tháng Tám, Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), đường Lý Thái Tổ (quận 10)…, lượng phương tiện đổ về đông đúc vào giờ tan tầm khiến khu vực xảy ra ùn ứ.

Dưới cơn mưa, người dân "đánh vật", chen nhau từng chút một tìm đường về nhà sau giờ làm.

Đường Lý Thái Tổ

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã tư Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám

Lực lượng CSGT có mặt điều tiết giao thông

Đường Cách Mạng Tháng Tám hướng về ngã 6 Phù Đổng

Tại ngã tư Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám, các phương tiện gần như bị kẹt cứng. Anh Hoài (trú quận 1, TP HCM) cho biết anh đã chờ đến 6 lượt đèn đỏ nhưng vẫn chưa thoát khỏi ngã tư này.

Trong khi đó, nhiều ôtô di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khi vừa qua khỏi ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai đã vội quay đầu khiến tình hình giao thông càng thêm rối loạn.



Đoạn đường được phép di chuyển 2 chiều trên đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Cao Thắng) bị biến thành đường một chiều vì lượng phương tiện từ trung tâm TP đổ ra các cửa ngõ quá lớn.

Cũng theo ghi nhận, dù CSGT xuất hiện ở nhiều ngã tư để điều tiết giao thông nhưng tình trạng ùn ứ cứ tiếp diễn.



Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày và đêm 26-9, TP HCM cùng các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của bão Noru.