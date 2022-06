Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết cả nước cần triển khai 157 trạm ETC với 915 làn thu phí. Trong đó, có 16 trạm đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không triển khai, còn 141 trạm/817 làn phải lắp hệ thống ETC. Đến nay, đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (73,8%). "Đến ngày 31-7, các trạm sẽ được lắp đặt 100% làn ETC, tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - ông Lê Đình Thọ nói.



Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: THANH XUÂN

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ nào, phải hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 31-7. Sau thời hạn này, trạm thu phí nào chưa hoàn thành phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí và chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.