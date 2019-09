Ngày 17-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, và Vũ Trọng Lương, nguyên phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang.



2 người này hiện là bị can trong vụ án gian lận điểm thi, xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, mà theo dự kiến TAND tỉnh Hà Giang sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm trong ngày mai 18-9.

2 bị can Nguyễn Thanh Hoài (trái) và Vũ Trọng Lương

Cơ quan chức năng xác định tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang, Nguyễn Thanh Hoài đã lập danh sách và chuyển cho Vũ Trọng Lương xử lý bài thi trắc nghiệm, nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh. Bị can Vũ Trọng Lương đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi.

Sai phạm của 2 bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương được xác định là "Đặc biệt nghiêm trọng", vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tháng 7-2018, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356, Bộ luật hình sự 2015.

Tháng 6-2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã kỷ luật "Cảnh cáo" ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Vũ Văn Sử (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT) do "Vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh".