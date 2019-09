Chiều 26-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với bộ phận Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Cần Giuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Trường Bình.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, tại khu nhà trọ Q.P ở ấp Hoà Thuận 1, xã Trường Bình, giữa 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Khi người xung quanh ra xem thì phát hiện anh Nguyễn Đ.L (SN 1993, ngụ xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) đã bị đâm tử vong.

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là người quen biết với L. Người này đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí gây án và đang bị Công an Long An truy bắt.

Người dân ở khu vực nhà trọ cho rằng có khả năng hai bên mâu thuẫn chuyện tình cảm vì một người bạn gái nào đó nên dẫn đến án mạng.