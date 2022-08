Ngày 2-8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã dũng cảm hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.



Lực lượng chức năng dùng xe thang để dập đám cháy quán karaoke - Ảnh: Hữu Hưng

Theo đó, Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Đặng Anh Quân, Đội trưởng PCCC-CNCH quận Cầu Giấy; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với ông Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC-CNCH quận Cầu Giấy và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với ông Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ PCCC-CNCH quận Cầu Giấy.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-8, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Qua đó, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và CNCH, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm CNCH. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến cả 3 hi sinh…

Cùng ngày 1-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 chiến sĩ dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.