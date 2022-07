Ngày 14-7, tin từ UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ công dân khi đi qua địa bàn bị một nam thanh niên biến thái có hành động sàm sỡ vùng nhạy cảm và đang giao cho công an xác minh, truy tìm.



Tuyến đường dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn đoạn qua phường Mai Lâm

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một số tuyến đường trên địa bàn phường Mai Lâm dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn xảy ra sự việc nhiều chị em phụ nữ bị kẻ biến thái sàm sỡ.

Thủ đoạn của kẻ biến thái khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng ngực hoặc bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy.

Đến nay, có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị thanh niên này sàm sỡ. Một số người do tâm lý e ngại, xấu hổ nên không tổ giác với chính quyền và cơ quan công an.

Theo miêu tả, kẻ biến thái khoảng hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh của hộ dân ven đường có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.