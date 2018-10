Truy tìm nhân thân người đàn ông treo cổ trong ngôi nhà hoang

12/10/2018 15:40

Chiều 12-10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trong ngôi nhà hoang, sau đó bàn giao địa phương chôn cất do không có giấy tờ tùy thân và thân nhân đến nhận.

"Có khả năng anh này vào căn nhà ở vài ngày rồi mới tìm tới cái chết"- một công an xã nhận định.



Người dân đứng bên ngoài xem khám nghiệm

Khoảng 13 giờ cùng ngày, một số người đi giăng lưới ngang qua khu vực cầu cá thuộc địa phận ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Lúc gần đến ngôi nhà bỏ hoang do giải tỏa chợt ngửi có mùi hôi thối bốc ra. Tò mò, nhóm này tới gần để xem thì phát hiện thi thể thanh niên treo cổ bằng sợi dây dù, đang trong giai đoạn phân hủy nên báo công an xã.

Theo cơ quan pháp y Long An, nam thanh niên khoảng 30-35 tuổi, người ốm, mặc áo sơ mi…không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Bước đầu chỉ xác định nạn nhân tự tử.









H.Minh