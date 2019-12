Ngày 9-12, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn, làm 1 cán bộ quản lý bảo vệ rừng tử vong rồi bỏ chạy

Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút ngày (8-12), người dân đi đường phát hiện một người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy mang BKS: 49S8 - 6652 bên rãnh nước ven đường, tại Km 108, trên đèo Chuối, (thôn 2, xã Liên Shronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Qua xác minh, nạn nhân là ông Vũ Trọng Công (38 tuổi, ngụ thôn 1, xã Rô men, huyện Đam Rông). Theo nhận định của Công an huyện Đam Rông, ông Công tử vong do va chạm với xe tải. Chiếc xe máy do ông này điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Rô men đi huyện Lâm Hà. Được biết, ông Công là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn đã bỏ trốn. Hiện, lực lượng chức năng huyện Đam Rông phát đi thông báo truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn.