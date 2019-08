Tối 14-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thành Hiếu, (SN 1987, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Hiếu đã gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư Bình Nhựt (quốc lộ 1, thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) đã bị tạm giam hơn 7 tháng để điều tra. Theo kết luận điều tra, khoảng 11 giờ ngày 2-1, Hiếu ăn cơm trưa tại nhà lúc này có 5 thanh niên ghé chơi nên nhóm này đem rượu ra uống hết 1,5 lít thì được chủ kêu đi chạy xe nhận hàng. Dù đã có hơi men, nhưng Hiếu vẫn điều khiển xe container kéo theo rơ móc chở gạo từ một công ty có trụ sở tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An đi giao hàng ở cảng Cát Lái, quận 2 (TP HCM). Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tài xế Hiếu đi đến cách ngã tư Bình Nhựt hơn 40m, thấy cùng làn đường phía trước có nhiều ôtô tải cũng giảm tốc độ chờ đèn đỏ. Dù khoảng cách rất gần, nhưng tài xế Hiếu cố tăng tốc vượt lên chuyển sang làn đường giữa để vượt qua ô tô tải đang dừng. Tốc độ xe lúc này khoảng 50km/ giờ, khi xe vượt qua thì nhìn thấy nhiều mô tô đang đậu kín làn đường giữa và làn đường bên phải khi đèn đỏ vẫn còn. Do có rượu, mất bình tĩnh, Hiếu không giảm tốc độc mà cứ để phương tiện đâm thẳng vào hàng loạt mô tô. Chiếc xe chạy thêm gần 100 m qua khỏi ngã tư Bình Nhựt mới dừng được, khi bước xuống xe nhìn nạn nhân nằm la liệt hoảng sợ Hiếu chạy bộ đến nhà dì ruột ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức cách hiện trường khoảng 300 m để trốn. Biết con gây tai nạn nghiêm trọng, 22 giờ cùng ngày, cha ruột đưa Hiếu tới phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đầu thú. Tai nạn tước đi mạng sống 4 người, 25 người bị thương.

Để giải quyết hậu quả, chủ xe đã bồi thường cho các nạn nhân bị thương tích và đại diện gia đình nạn nhân tử vong với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng. Tài xế Hiếu bị bắt tạm giam từ ngày 4-1.