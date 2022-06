Ngày 27-6, sau gần 2 năm điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có kết luận điều tra và ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền các bị can chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng của khoảng 40 bị hại.

Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, bị can Bùi Thị Mai Liên nguyên là Trưởng Phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, chồng là ông Đ.X.S. (SN 1972), nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Bị can Bùi Thị Mai Liên đã bị khởi tố điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông S. cũng bị nhiều người tố là lợi dụng uy tín, chức danh trả lời điện thoại, hứa hẹn và cùng đi vay tiền với vợ là bà Liên khiến nhiều bị hại tin tưởng, yên tâm đưa tiền cho bà Liên vay mượn. Tuy nhiên, do chứng cứ không bảo đảm cấu thành tội phạm nên không bị xử lý theo pháp luật.

Sau khi bị can Liên bị khởi tố bắt giam, ông S. có đơn xin thôi chức và bị điều xuống làm chuyên viên của một công ty lâm nghiệp tại địa phương.

Cùng bị truy tố với bị can Liên có các ông Bùi Hữu Quang Luận (SN 1990, cháu ruột của bị can Liên), Chu Văn Sửa (SN 1958, Trưởng Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu - VPCC). 2 bị can này cùng bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Trần Thị Quỳnh Lâm (SN 1995, cháu dâu của bị can Liên) cũng bị bà Liên lôi kéo, trở thành đồng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2020, bà Bùi Thị Mai Liên thu nhận, chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, bà Liên nhờ ông Phạm Hà (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) vẽ đồ họa dự kiến phân thành nhiều diện tích nhỏ nhằm mục đích tách thửa, chuyển nhượng từng lô nhỏ để kiếm lời.

Qua đó, bị can Liên tự chia và sở hữu khoảng 70 lô đất, tài sản gắn liền với đất, sau đó giao dịch mua bán chồng chéo với hàng chục người. Đối với những lô đất có giấy CNQSDĐ, bà Liên nhận cọc của người mua rồi lại thế chấp ngân hàng vay tiền. Hàng chục lô đất chưa có "sổ đỏ", bà Liên dùng nhiều thủ đoạn nhận cọc rồi không trả tiền lại cho khách hàng.

Ngôi nhà vợ chồng bà Liên bị kê biên

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-6, bà Bùi Thị Mai Liên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền hàng trăm tỉ đồng.



Trước thời điểm bị khởi tố, bắt giam, nhiều người được cho là nạn nhân của bà Liên đã đến Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu vợ chồng bà Liên phải trả nợ, gây xôn xao, dư luận.