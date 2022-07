Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 17-7, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50-70%.

Dự báo ngày hôm nay 18-7, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Ngày mai 19-7, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 18-7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày mai 19-7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ngày 20-7, ở Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần.