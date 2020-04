Ngày 7-4, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An, cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhân một bệnh nhân bị vật sắc nhọn cắt đứt nhiều đoạn ruột.



Bệnh nhân được đưa tới bệnh viên cấp cứu trong tình trạng ruột đứt rời - Ảnh: BV cung cấp

Trước đó, vào tối ngày 6-4, bệnh viện này tiếp nhận một nam bệnh nhân 49, trú huyện Yên Thành, Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng ở bụng cùng 1 đoạn ruột đứt rời gói trong túi nilon.

Khai thác từ bệnh nhân cho thấy do mâu thuẫn với gia đình, người đàn ông này đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng mình. Do quá bất ngờ, người nhà không kịp can ngăn. Do bị kéo đâm liên tiếp nên 1 đoạn ruột bị đứt rời, rơi xuống đất. Người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Sau khi kiểm tra phát hiện nhiều đoạn ruột bị thủng, các y bác sĩ Bệnh viện 115 đã tiến hành sơ cứu rồi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục xử lý vết thương.