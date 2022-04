Sáng 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Viện KSND Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận tiến hành đo đạc, bay flycam kiểm tra hiện trạng dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn – TP Phan Thiết, làm cơ sở xác minh thông tin tố giác của công dân tại dự án này.



Trường mầm non Lê Quý Đôn, một trong những dự án giao đất không qua đấu giá tại Bình Thuận, bị Bộ Công an kiểm tra

Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn toạ lạc tại phường Phú Thủy (TP Phan Thiết), có diện tích 5.000m². Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư tại quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 không qua đấu giá.

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH giáo dục và đầu tư Hòa Thắng thuê từ tháng 1-2020.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bay flycam kiểm tra dự án rộng 5.000m2 này

Tại thời điểm tổ chức họp báo chuyên để về các dự án trên địa bàn vào năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, việc đầu tư dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn trên khu đất do nhà nước quản lý thuộc trường hợp ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất có thời hạn, không phải qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc kiểm tra được tiến hành sau khi có đơn tố cáo của công dân về sai phạm giao đất

"Để chặt chẽ về pháp lý đối với dự án Trường mầm non rộng 5.000m² tại trung tâm TP Phan Thiết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT có văn bản hỏi Bộ TN-MT và được trả lời: "Miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Trên cơ sở đó, Sở TN-MT thẩm định đủ điều kiện giao thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất mà nhà nước cho thuê để thực hiện dự án" - văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận lý giải.

Phối hợp đo đạc bên ngoài dự án

Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn là một trong các dự án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp kiểm tra tại Bình Thuận, trên cơ sở giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Trước đó, vào ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án sai phạm trong giao đất tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, cũng là một dự án khác được Bộ Công an thụ lý.

Toàn cảnh Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2

Liên quan đến việc quản lý đất đai tại Bình Thuận, ngày 21-4, UBKT Trung ương đã ban hành kết luận tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngô Hiếu Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cảnh cáo các ông: Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Khiển trách các ông: Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông: Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.