Ngôi nhà bà Tuyết bị sạt lở sập tường

Chiều 13-11, lãnh đạo huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đang cử lực lượng phong tỏa hiện trường khu vực sạt lở nghiêm trọng ở thôn Cần Lương, xã An Dân (huyện Tuy An) vùi lấp khiến 2 mẹ con trong 1 gia đình nguy kịch.



Bùn đất vẫn còn tiếp tục sạt lở khu vực nhà bà Tuyết

Trước đó, chiều tối 12-11, mưa lớn khiến đất đá trên núi bất ngờ đổ xuống vùi lấp, cuốn sập bức tường căn nhà bà Đào Thị Tuyết (SN 1975) làm bà này cùng con trai là Lê Đào Nhật L. (SN 2007) trọng thương.

Lúc này, chồng bà Tuyết là ông Lê Văn Tấn phát hiện, hô hoán, dân làng đã đào bới đưa 2 mẹ con bà Tuyết đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu.

Bà Tuyết được phát hiện bị thương rất nặng, bị gãy xương sườn, xương vai, dịch tràn phổi, tay trái bị liệt, còn người con trai thì bị đứt dây chằng chân.

Nước tràn kè suối Cái, đổ như thác vào nhà dân ở xã An Hiệp, huyện Tuy An

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ tối 12-11 đến chiều 13-11, trên địa bàn tỉnh này có mưa rất to. Lượng mưa đo được một số nơi như An Mỹ (huyện Tuy An) là trên 263mm.

Nước lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Trong khi đó nhiều người cho rằng theo dõi dự báo thời tiết chỉ thấy mưa rào nên khi nước lên nhanh đã không kịp trở tay. Tại xã An Hiệp (huyện Tuy An), nước từ con suối Cái tràn qua cả kè suối, đổ như thác vào nhà dân. Toàn bộ thiết bị điện tử, đồ dùng, lương thực của người dân đều bị hư hỏng.

Nước ngập nặng xóm làng ở xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Mưa lớn còn ngập làm ngập sâu nhiều nơi ở Phú Yên. Trong đó đặc biệt là tuyến đường từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi La Hai (Đồng Xuân).

Trên tuyến đường này, mặc dù đã bị ngập sâu nhưng trong ngày 13-11, 1 ôtô 4 chỗ vẫn cố tình vượt qua nên bị cuốn trôi. May mắn người dân sống gần đó ứng cứu kịp thời nên không thiệt hại về người.