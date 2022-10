Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP tổ chức Lễ tuyên dương Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Trẻ - Giỏi – Tiêu biểu trong Công an TP HCM. Buổi lễ được tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4-10-1961 - 4-10-2022).



Tại chương trình, đã có 61 gương cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC&CNCH được tuyên dương. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Tuyên dương Đại úy Nguyễn Thị Ngân

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM, trong thời gian vừa qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước và TP HCM có diễn biến phức tạp. Hỏa hoạn chủ yếu diễn ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar... đã gây ra thiệt hại về người và tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP HCM đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố.

61 gương cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC&CNCH TP HCM được tuyên dương Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Trẻ - Giỏi – Tiêu biểu trong Công an TP HCM

Phát biểu chúc mừng 61 gương cán bộ chiến sĩ được tuyên dương trong đợt này, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan đề nghị các cán bộ, chiến sĩ trẻ đổi mới về tư duy, nhận thức; xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, mục đích, yêu cầu, động lực, nguồn lực của công tác PCCC và CNCH.

Cùng với đó, phát huy vai trò tuổi trẻ và xung kích, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong PCCC&CNCH cùng các công tác liên quan; chủ động nghiên cứu, học tập lẫn nhau các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác PCCC&CNCH để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương mình.

Các cá nhân được tuyên dương là là những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong tổng số 61 gương điển hình được tuyên dương có 60 gương điển hình là nam. Gương điển hình nữ duy nhất được tuyên dương là đại úy Nguyễn Thị Ngân (Cán bộ Đội Công tác Phòng cháy – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM).

Trong quá trình công tác, đại úy Nguyễn Thị Ngân đã tích cực tham mưu công tác Phòng cháy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Nữ đại úy cũng có nhiều mô hình giải pháp hiệu quả trong công tác chuyên môn. Điển hình như đã đóng góp tích cực trong số hóa hồ sơ thẩm duyệt giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc phục vụ người dân nhanh và hiệu quả.