Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, qua báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 30-4, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ ngày 30-4-2021, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương, tất cả đều xảy ra trên đường bộ.



Ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng tại Hà Nội sáng 30-4 - Ảnh: Minh Chiến

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết từ chiều ngày 29 và sáng ngày 30-4, tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và TP HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài do lưu lượng giao thông tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, như: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3; QL1 qua Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa; cao tốc theo hướng TP HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây...

Tại một số trạm thu phí, lực lượng chức năng phải tiến hành xả trạm để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc là do mật độ người và phương tiện tăng rất cao so với ngày thường, các vụ va chạm giao thông; chủ đầu tư một số tuyến đường cao tốc chậm xả trạm thu phí theo quy định.

Tại TP HCM tình trạng ùn tắc cũng diễn ra nghiêm trọng

Đánh giá chung về tình hình ATGT trong ngày hôm nay, Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, năm nay, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ và tại các bến xe, nhà ga, sân bay, đặc biệt là tại các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc ra, vào cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Mặc dù số người chết và số người bị thương giảm, song số vụ tai nạn giao thông lại tăng so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2021. Lực lượng chức năng các địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là chỉ huy giao thông, trực tiếp phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải.