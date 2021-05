Từ ngày 11 đến 14-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú đã họp chủ trì kỳ họp thứ ba của ủy ban này.



Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch Sabeco

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung. Theo đó, UBKT Trung ương đã xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sau khi xem xét việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương đối với một số tổ chức Đảng thời gian qua, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương cũng nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương; không xem xét, xử lý kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm; chưa giải quyết, xử lý dứt điểm những vi phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận của UBKT Trung ương. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy tổng công ty nghiêm túc thực hiện kết luận của UBKT Trung ương, khẩn trương khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã chỉ ra.

Sau khi xem xét việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Bình Định, UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ảnh: TTXVN

Kỷ luật sĩ quan cấp tướng

Sau khi xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Trung ương nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và một số lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập; quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Lâm Văn Tâm, Đảng ủy viên Cục Hậu cần, Trưởng Phòng Quân nhu - Cục Hậu cần Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long; cảnh cáo đại tá Lê Hoàng Giữ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại tá Đỗ Minh Đẩu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định và chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước và ngành công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Hoàng Đa.

Cũng tại kỳ họp này, sau khi xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.