Sáng 30-1, lãnh đạo UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Trước đó, chiều 29-1, xe máy mang BKS 37D1-790.xx do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 46, hướng cầu Rộ - Thanh Thủy, khi xe đi đến đoạn qua thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt đã xảy ra va chạm với ôtô khách di chuyển ngược chiều.

Hậu quả, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông P.V.T. (SN 1985, trú ở Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An), là cán bộ công an Trại giam số 6, đóng ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, xe khách đã rời khỏi hiện trường nhưng lực lượng công an đã tìm thấy sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.