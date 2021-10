Số hàng y tế gồm 560.000 liều vắc-xin AstraZeneca ngừa Covid-19 và 12,5 tấn vật tư y tế. Trong đó, số vắc-xin AstraZeneca ngừa Covid-19 gồm 100.000 liều do Chính phủ Slovakia tặng, 60.000 liều do Chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.



Tiếp nhận lô hàng y tế tại Nội Bài

Còn 12,5 tấn vật tư y tế trị giá 380.000 USD gồm 2 triệu ống kim tiêm, hơn 19.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, 300.000 khẩu trang KN95 và 25.000 khẩu trang y tế là tấm lòng của kiều bào tại Hungary chung tay góp sức cùng đồng bào trong nước chống dịch.

Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay thân rộng Airbus A350, một trong những loại máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hành trình đi từ Budapest, Thủ đô Hungary về Hà Nội. Toàn bộ số vắc-xin, vật tư được bảo quản chặt chẽ trong suốt hành trình và được các đơn vị hàng hóa của Vietnam Airlines xử lý, bàn giao cho cơ quan tiếp nhận ngay sau khi hạ cánh.

Chuyến bay chở vắc-xin cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam tham gia chống dịch Covid-19

Đến nay, hơn 250 tấn hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế như vắc-xin, máy trợ thở, máy chụp X Quang phổi, máy lọc máu, bộ kit xét nghiệm, đồ bảo hộ, khâu trang, găng tay…đã được Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển miễn cước phục vụ chống dịch.