Vẫn nỗi lo vắc-xin

07/01/2019 06:24

"Cơn khát" vắc-xin "5 trong 1" phòng nhiều loại dịch bệnh cơ bản cho trẻ em xem như đã cơ bản giải tỏa khi vắc-xin ComBE Five được đưa vào sử dụng đại trà từ tháng 12-2018. Trước đó, vắc-xin Quinvaxem vốn là loại chủ lực trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, song đã ngừng sử dụng từ quý II/2018 để thay thế bằng loại vắc-xin mới là ComBE Five.



Dù mới triển khai chỉ khoảng 1 tháng nhưng tới những ngày đầu năm 2019 đã có hơn 91.000 trẻ em được tiêm ComBE Five "5 trong 1". Loại vắc-xin mới với trông đợi thay thế vắc-xin Quinvaxem trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia này giúp ngừa 5 loại bệnh, gồm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. Nỗi lo thiếu hụt vắc-xin xem như được giải tỏa khi chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia tới nay đã tiếp nhận 3 lô vắc-xin ComBE Five với tổng số 840.000 liều.

Thế nhưng, ComBE Five đưa vào tiêm chủng rộng rãi chỉ được 1 tháng đã ghi nhận nhiều trường hợp phản ứng, thậm chí có tin đồn về trường hợp trẻ tử vong do loại vắc-xin mới này. Trong khi đó, cơ quan y tế có thẩm quyền cũng cho biết đường dây nóng về tiêm chủng đã nhận được nhiều câu hỏi của các bậc cha mẹ liên quan tới vắc-xin ComBE Five.

Tuy nhiên, giới chức y tế khẳng định phản ứng của trẻ sau tiêm vắc-xin ComBE Five đều là những phản ứng thông thường như: sốt nhẹ, sưng đau tại chỗ tiêm, khó chịu…; đồng thời bác bỏ thông tin có 2 trẻ tử vong do vắc-xin mới này. Cơ quan y tế cũng cho biết vắc-xin ComBE Five do Ấn Độ sản xuất và đạt yêu cầu an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã được sử dụng từ năm 2010 tại 43 quốc gia với hơn 400 triệu liều.

Trước đó, vắc-xin Quinvaxem (do Hàn Quốc sản xuất) từng đóng vai trò hết sức quan trọng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, được sử dụng liên tục trong 7 năm với khoảng 5 triệu liều mỗi năm. Tuy vậy, đây cũng là loại vắc-xin từng gây ra nhiều "tai tiếng" khi có liên quan đến hàng chục ca tai biến, phản ứng nặng, tử vong sau tiêm chủng.

Tiêm phòng vắc-xin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng chống và thanh toán các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là với trẻ em. Song bên cạnh đó, sự an toàn của vắc-xin cũng là mối quan tâm lớn, cần được coi trọng thích đáng. Mối lo về vắc-xin, dù với hình thức nào cũng là điều không thể chấp nhận, vì thế đòi hỏi phải nghiêm túc xem xét và lập tức có giải pháp khắc phục triệt để.

PHAN ĐĂNG