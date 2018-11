Về đón con sau khi tòa xử ly hôn, vợ bị chồng đổ xăng đốt

07/11/2018 13:37

Trưa ngày 7-11, ông Lò Bá Chinh, Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc người chồng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt sau khi bị tòa xét xử cho ly hôn.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 6-11, Cầm Bá Hơn (SN 1990) và chị L.T.Th. (SN 1994, ngụ thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) được Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân xét xử ly hôn.

Sau buổi xét xử, Hơn đã về nhà cố thuyết phục chị Th. quay về sống với mình nhưng chị Th. không đồng ý. Tối cùng ngày, khi chị Th. về đón con và lấy quần áo thì Hơn bất ngờ đổ chai xăng vừa mua về lên người chị Th. và châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng vào dập lửa, chị Th. may mắn thoát chết nhưng bị bỏng khá nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

"Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Hơn và chị Th. sinh được 2 người con. Do cuộc sống kinh tế khó khăn nên họ gửi lại con cho bố mẹ chăm sóc và ra các tỉnh phía Bắc làm thuê. Từ đó, giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn được nên chị Th. làm đơn ra tòa xin ly hôn. Do không muốn ly hôn, Hơn đã cố gắng níu kéo vợ nhưng không được nên đã mua xăng "thiêu sống" vợ để cùng chết"- ông Chinh thông tin.

Theo Công an xã Tân Thành, ngay sau khi sự việc xảy ra Công an xã và Công an huyện Thường Xuân cũng đã có mặt tại hiện trường tạm giữ Cầm Bá Hơn, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuấn Minh