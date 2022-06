Xung quanh phản ánh của Báo Người Lao Động về karaoke thác loạn ở TP Dĩ An (Bình Dương), ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với phóng viên Báo Người Lao Động.



Phóng viên: Thưa ông, ông nhận định như thế nào về loạt phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", trong đó có nhắc đến tệ nạn tại TP Dĩ An?

- Ông PHẠM VĂN BẢY: TP Dĩ An rất trân trọng thông tin kịp thời của Báo Người Lao Động về tình hình an ninh trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Không thể chấp nhận những dịch vụ lợi dụng kinh doanh để làm trái pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, phản cảm, gây bức xúc cho người dân địa phương, đặc biệt là làm xấu hình ảnh của một đô thị Dĩ An văn minh, hiện đại. Ngay sau phản ánh của Báo Người Lao Động, lập tức chúng tôi đã cho tạm dừng hoạt động các cơ sở này, củng cố hồ sơ để xử lý hướng tiếp theo.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An

Thưa ông, dư luận cho rằng nếu không có bảo kê, những quán karaoke thác loạn khó tồn tại một thời gian dài như thế. Ông nghĩ sao?

- Sau bài phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động, UBND TP Dĩ An đã chỉ đạo công an cũng như các ngành kiểm tra liên tục, thường xuyên, tinh thần chung là không phớt lờ, không dung túng, không bao che, không có vùng mờ. Chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe những phản ánh của báo và sẽ có chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Nếu phát hiện ai, ở đâu đó bao che, bảo kê thì sẽ xử lý nghiêm minh. Mục đích cuối cùng là làm sao bảo đảm môi trường văn minh, văn hóa, đô thị Dĩ An phát triển một cách lành mạnh, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Với riêng quán karaoke Idol, ngoài hoài nghi có sự môi giới lừa đảo các cô gái vào các điểm kinh doanh nhạy cảm, dư luận đặc biệt quan tâm đến số phận của cô gái nhảy lầu ở quán này vì sợ bị ép tiếp khách. TP Dĩ An đã có chỉ đạo gì để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là đem lại sự công bằng cho nạn nhân?

- TP Dĩ An là vùng đất được xem là "đất lành chim đậu", người lao động đến Dĩ An sinh sống và lập nghiệp rất đông, họ xem đây là quê hương thứ hai của mình. Do đó, chúng tôi thường xuyên triển khai các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội, làm sao người lao động xa quê được quan tâm và không để xảy ra tệ nạn xã hội.

Quán karaoke Idol (Dĩ An, Bình Dương) nơi tiếp viên sẵn sàng múa sexy theo yêu cầu của khách. Ảnh: NGUYỄN NGUYÊN

Người các nơi đến đông, tất nhiên cũng sẽ kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. Hơn nữa, đây là địa bàn giáp ranh với 2 thành phố lớn là Thủ Đức (TP HCM) và Biên Hòa (Đồng Nai) nên lại càng phức tạp. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo công an và các ngành liên quan cũng như các phường phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu ở nơi nào đó mà cấp ủy chính quyền chưa quan tâm đến an sinh xã hội, an ninh trật tự thì UBND thành phố tham mưu cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm, nhắc nhở, để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Đối với trường hợp của quán karaoke Idol, nơi cô gái tên T.T.K nhảy lầu cách đây 3 tháng, hiện nay công an vẫn chưa có kết luận điều tra. Chuyện có hay không việc lừa đảo môi giới, công an vẫn đang xác minh, tìm hiểu. Chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt, bằng mọi giá, mọi cách làm sao bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người bị hại. Nếu phát hiện vi phạm, UBND TP Dĩ An sẽ kiến nghị cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Qua phản ánh của báo chí, chúng tôi thấy rằng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện cần phải tăng cường nhiều hơn, liên tục giám sát, chỉ đạo các ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra thường xuyên. Phát hiện sai phạm phải xử lý ngay, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của người dân địa phương, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Dĩ nhiên, trong quá trình phát triển đô thị, chắc chắn sẽ có những thiếu sót, chưa kịp thời, chúng tôi luôn mong nhận được sự đồng hành, phản ánh, cung cấp thông tin, trên tinh thần xây dựng của các cơ quan báo chí để góp phần giúp TP Dĩ An tiếp tục trên con đường phát triển, khơi dậy ý chí, khát vọng tổng hợp để người dân luôn tin tưởng.

Xin cảm ơn ông.

Mời gia đình nạn nhân lên làm việc Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người thân chị K. cho biết sáng 17-6, gia đình đã đưa K. đến Bệnh viện Quân y 175 tái khám. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Quân y 175, K. bị chấn thương cột sống thắt lưng: Vỡ xẹp thân sống 1,2; vỡ rạn thân sống L1; phù tủy xương lan tỏa, chèn ép chùm đuôi ngựa. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết phải mất 6-7 năm kiên trì điều trị và tập vật lý trị liệu, K. mới có thể hồi phục. "Do không có tiền đóng viện phí nên sau khi tái khám, gia đình đã đưa K. về nhà ở An Giang để tiếp tục theo dõi" - chị N. (chị gái của K.) nói. Cũng theo chị N., sáng 17-6, Công an TP Dĩ An đã gọi điện mời gia đình chị lên lấy lời khai nhưng gia đình không đồng ý. "Gia đình tôi yêu cầu công an phải có giấy mời. Mấy tháng nay, không ai liên hệ chúng tôi, đến khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài phóng sự điều tra thì mới gọi điện mời gia đình tôi lên làm việc" - chị N. bức xúc. Sáng 5-3, chị T.T.K (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) đã nhảy từ lầu 5 quán karaoke Idol (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xuống đất, bị chấn thương. Theo lời K., lúc mới đến Idol, cô rót bia cho khách nhưng làm được 3 ngày, có người nói từ từ cũng phải đi tiếp khách. K. xin nghỉ nhưng quản lý quán nói nếu nghỉ phải trả tiền môi giới. Khi K. nói không có tiền, người này nhắn: "Để anh kêu ai mua thận, em bán nhá". Lo sợ, K. đã nhảy từ lầu 5 của quán xuống đất bỏ trốn và bị thương.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 13-6